River suma a Tobías Ramírez: el defensor pasó la revisión médica y firmará contrato hasta 2029
El Millonario acordó la llegada de Tobías Ramírez desde Argentinos Juniors por 5 millones de dólares y firmará contrato hasta diciembre de 2029.
River avanzó en el mercado de pases y cerró la llegada de Tobías Ramírez, quien se convertirá en nuevo jugador del equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet. El defensor arribará desde Argentinos Juniors luego de una negociación que se resolvió en los últimos días y que sorprendió mucho dentro del mercado de pases.
El futbolista, que tuvo participación en la Selección Argentina Sub 20 y que vene demostrando un gran nivel individual en el último tiempo, se realizó este lunes la revisión médica y quedó a un paso de firmar su contrato con el club de Núñez. El vínculo será hasta diciembre de 2029, tras una operación que se concretó en 5 millones de dólares por el 80% de su ficha.
Ramírez había perdido terreno en el Bicho, pero su proyección y antecedentes en selecciones juveniles despertaron el interés del cuerpo técnico, que busca reforzar el plantel de cara a los compromisos de la temporada que tendrán la Copa Sudamericana cómo el máximo objetivo a conseguir.
Cuándo podría debutar Tobias Ramírez en el River del Chacho Coudet
La intención del entrenador, que ganó los tres encuentros desde su llegada al Millonario, es que el defensor se incorpore de inmediato a los entrenamientos junto al resto del plantel. Si la adaptación es rápida, podría estar disponible para el encuentro del próximo domingo frente a Belgrano de Córdoba por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026.
Además, River tendrá su debut en la Copa Sudamericana este miércoles ante Blooming de Bolivia, por lo que el nuevo refuerzo podría sumar minutos en alguno de los próximos compromisos oficiales del equpo. De esta manera, el Millonario sigue cumpliendo el objetivo de reforzarse con la msión de potenciar el plantel y afrontar con mayores variantes las competencias que tendrá por delante en el corto plazo.
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