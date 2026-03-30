River suma a Tobías Ramírez: el defensor pasó la revisión médica y firmará contrato hasta 2029

El futbolista, que tuvo participación en la Selección Argentina Sub 20 y que vene demostrando un gran nivel individual en el último tiempo, se realizó este lunes la revisión médica y quedó a un paso de firmar su contrato con el club de Núñez. El vínculo será hasta diciembre de 2029, tras una operación que se concretó en 5 millones de dólares por el 80% de su ficha.