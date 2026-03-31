River aprobó la obra del Estadio Monumental: qué empresa ganó y cuánto costará

El contrato a suscribir será bajo la modalidad EPC (llave en mano), lo que le otorga la responsabilidad integral a la empresa contratista. El monto total de la monumental obra asciende a USD 145.085.227 más IVA. Según detalló la institución, la oferta ganadora presentó una notable diferencia del 28% respecto de la segunda mejor propuesta y del 86% en relación con la tercera.