River aprobó la obra del Estadio Monumental: qué empresa ganó y cuánto costará
La dirigencia de River aprobó la millonaria licitación para la ampliación y el nuevo techado del Estadio Monumental. Conocé qué firma ganó y los costos.
La Comisión Directiva de River aprobó de forma unánime el resultado de la esperada licitación para la gran obra de ampliación y el techado integral del Estadio Monumental. Este ambicioso proyecto de infraestructura deportiva revolucionará por completo la casa del conjunto Millonario durante los próximos años.
Quién hará el techo del Estadio Monumental y cuál es el costo
A través de un comunicado oficial, el club de Núñez informó que el proceso licitatorio contó con la participación de seis oferentes de peso: Techint I&C, Sacde, Benito Roggio, GCDI, Grupo ENG y Riva. Tras una exhaustiva evaluación técnica y económica, sumada a una instancia de negociación, la obra fue adjudicada a la empresa Grupo ENG S.A., elegida en función de su "solidez técnica, capacidad de ejecución y competitividad económica".
El contrato a suscribir será bajo la modalidad EPC (llave en mano), lo que le otorga la responsabilidad integral a la empresa contratista. El monto total de la monumental obra asciende a USD 145.085.227 más IVA. Según detalló la institución, la oferta ganadora presentó una notable diferencia del 28% respecto de la segunda mejor propuesta y del 86% en relación con la tercera.
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Qué incluyen las millonarias obras
La histórica inversión no se limitará únicamente a la colocación de la imponente estructura del techo. El presupuesto aprobado contempla la ejecución integral de los trabajos principales y complementarios, entre los que se destacan:
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La construcción de la esperada nueva bandeja 360°.
El techado integral de todas las tribunas del recinto.
Costos asociados a nuevo equipamiento, como butacas y barandas.
Gastos de dirección de obra, monitoreo técnico, seguridad, financiamiento y diversas adecuaciones de servicios.
Para formalizar el proceso y garantizar la transparencia con la que se llevó a cabo la apertura de ofertas digitales en la plataforma SAP Ariba, el próximo paso será la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria de Representantes de Socios para el tratamiento y la aprobación final de la obra.
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