La agenda completa de Argentina en el Mundial 2026: fechas, sedes y posibles caminos hacia la final

Si Argentina termina primera en el Grupo J, los 16vos de final serían el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente al segundo del Grupo H. Los octavos de final se jugarían el 7 de julio en el MercedesBenz Stadium de Atlanta, contra el segundo del Grupo D o G. Los cuartos de final están previstos para el 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, probablemente ante el primero del Grupo B o K, mientras que la semifinal se disputaría el 15 de julio en el MercedesBenz Stadium de Atlanta. La gran final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey, escenario que promete un cierre espectacular para la competencia.