La agenda completa de Argentina en el Mundial 2026: fechas, sedes y posibles caminos hacia la final
La Selección argentina ya conoce sus rivales en la fase de grupos y empieza a definirse la hoja de ruta del equipo en el Mundial 2026. Desde el debut hasta la final, la Albiceleste tendrá un calendario que combina sedes icónicas, fechas clave y distintos escenarios posibles, dependiendo de cómo avance en la primera fase.
Argentina integrará el Grupo J junto a Austria, Argelia y Jordania. El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas, un estadio emblemático que promete un gran marco para iniciar la competencia. El segundo partido se jugará el lunes 22 de junio contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas, mientras que la fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio nuevamente en Kansas, en el Arrowhead Stadium, frente a Jordania. Este tramo inicial representa la parte segura de la agenda de la Albiceleste, donde se medirán las fuerzas contra un europeo, un africano y un asiático, con el objetivo de clasificar a los cruces directos.
Escenarios potenciales: primera o segunda del grupo
Si Argentina termina primera en el Grupo J, los 16vos de final serían el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente al segundo del Grupo H. Los octavos de final se jugarían el 7 de julio en el MercedesBenz Stadium de Atlanta, contra el segundo del Grupo D o G. Los cuartos de final están previstos para el 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, probablemente ante el primero del Grupo B o K, mientras que la semifinal se disputaría el 15 de julio en el MercedesBenz Stadium de Atlanta. La gran final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey, escenario que promete un cierre espectacular para la competencia.
En cambio, si Argentina finaliza segunda en el Grupo J, los 16vos de final se jugarían el 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles frente al primero del Grupo H. Los octavos serían el 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, contra el segundo del Grupo K o L, mientras que los cuartos tendrían lugar el 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, potencialmente ante el primero del Grupo D o G. La semifinal se jugaría el 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, y la final se mantendría igual, el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey.
Cabe destacar que, en caso de clasificar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, se abrirían múltiples escenarios adicionales. Dependiendo de cómo se ubique entre los mejores terceros y de los resultados de los demás grupos, Argentina podría enfrentar distintos rivales y sedes en los cruces de eliminación directa, sumando un componente de incertidumbre que mantiene la expectativa al máximo hasta la última fecha de la competencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario