"El grupo saca adelante las situaciones": Lionel Scaloni, tajante sobre la fake news sobre Lionel Messi
En la previa al choque ante Austria por la segunda fecha, el entrenador de la Selección Argentina desactivó todo tipo de polémicas tras el escándalo de la semana.
En la víspera del enfrentamiento ante Austria por el Mundial 2026, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa en la que analizó las virtudes del rival europeo y desactivó las repercusiones en torno a la fake news que involucró a Jorge Messi en las últimas horas.
Al ser consultado sobre el impacto de estos rumores falsos en la intimidad del plantel, el entrenador santafesino fue tajante y prefirió no darles entidad. "Estamos bien. Poco más que agregar. Estamos bien para el partido", indicó.
Lejos de polemizar, Scaloni prefirió ponderar la fortaleza del vestuario y el valor del compañerismo para afrontar las distintas circunstancias del torneo. "Creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones, tanto buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones buenas o malas, y eso es lo que todos sentimos. Este tema prefiero ya no agregar nada más", sentenció
El análisis de Lionel Scaloni sobre Austria
Respecto al partido que se viene frente al conjunto austríaco, el director técnico anticipó un desarrollo de alta intensidad y advirtió sobre las principales fortalezas del equipo europeo.
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Presión y jerarquía: "Es un rival difícil que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien. Es un rival a tener en cuenta", analizó.
Paridad en el torneo: Scaloni remarcó que las distancias en el fútbol internacional se han acortado notablemente en esta cita mundialista. "Va a ser un partido complicado. Se está viendo en el mundial que no hay partidos fáciles", concluyó.
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