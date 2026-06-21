"El grupo saca adelante las situaciones": Lionel Scaloni, tajante sobre la fake news sobre Lionel Messi

Lejos de polemizar, Scaloni prefirió ponderar la fortaleza del vestuario y el valor del compañerismo para afrontar las distintas circunstancias del torneo. "Creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones, tanto buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones buenas o malas, y eso es lo que todos sentimos. Este tema prefiero ya no agregar nada más", sentenció