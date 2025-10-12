Los jugadores de la Selección Argentina y Chiqui Tapia alentaron a Lionel Messi en Inter Miami
PaNicolás Otamendi, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA asistieron al encuentro ante Atlanta United.
Este sábado, Inter Miami venció por 4-1 al Atlanta United, correspondiente a la MLS. Si bien la presencia de Lionel Messi en el campo de juego ya hace que el público quiera ver el encuentro, anoche el estadio contó con presencias de lujo.
Es que Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Claudio "Chiqui" Tapia dijeron presentes para acompañar al crack rosarino. Esto se debe a que la Selección Argentina realizó una gira por Miami en esta fecha FIFA y después de vencer a Venezuela, se enfrentarán el martes a Puerto Rico en el último amistoso programado.
Durante toda la transmisión, se vio a los jugadores de la Albiceleste muy divertidos entre sí. Además, se viralizaron varios momentos, entre ellos el cálido abrazo con Javier Mascherano, compañeros en el seleccionado. Por otro lado, la transmisión oficial los mostró en su descontrolado festejo luego del golazo de Messi para el 1-0 en el primer tiempo.
Como era de esperarse, las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de minutos y esto desató un gran debate en las redes sociales, especialmente con Leandro Paredes, ya que no viajó a Argentina para despedir a Miguel Ángel Russo, quien falleció el pasado miércoles, teniendo en cuenta que era su actual entrenador en Boca.
Esto generó un gran malestar en los hinchas del Xeneize, que no dudaron en expresarse al ver a su jugador en Miami, disfrutando de una noche de fútbol, sabiendo el duro momento que atraviesa el club del que es hincha.
Leandro Paredes explicó por qué no viajó para despedir a Miguel Ángel Russo: "Me lo dijeron bien claro..."
Miles de personas acudieron a La Bombonera a lo largo del jueves para participar en el velatorio de Miguel Ángel Russo. Una vez conocida la triste noticia del fallecimiento del entrenador, Boca habilitó el hall central para que tanto hinchas como figuras prominentes del fútbol argentino pudieran rendir tributo al director técnico y brindar apoyo a su familia en este difícil momento.
El plantel Xeneize y la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, asistieron primero a una ceremonia privada, antes de que se permitiera el ingreso de los aficionados. No obstante, se notó la falta del capitán del equipo, Leandro Paredes.
Cabe señalar que el mediocampista está convocado por Lionel Scaloni para los próximos encuentros amistosos que la Selección Argentina disputará en Estados Unidos. Tras conocerse el deceso de Russo, se consideró la posibilidad de que Paredes viajara para estar presente en el velorio, algo que finalmente no ocurrió.
Desde Miami, el campeón del mundo ofreció declaraciones a la prensa este jueves por la noche para clarificar la situación: “Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos”.
Profundizando sobre el tema, y en la antesala del partido de este viernes contra Venezuela, el jugador añadió: “Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario