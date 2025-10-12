Los jugadores de la Selección Argentina y Chiqui Tapia alentaron a Lionel Messi en Inter Miami

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1977169830928093272&partner=&hide_thread=false Otamendi, Lo Celso, De Paul y Paredes presente. ¡La albiceleste disfrutando del recital de Messi en el Chase Stadium! pic.twitter.com/K29z8br1c7 — MLS Español (@MLSes) October 12, 2025

Leandro Paredes explicó por qué no viajó para despedir a Miguel Ángel Russo: "Me lo dijeron bien claro..."

Miles de personas acudieron a La Bombonera a lo largo del jueves para participar en el velatorio de Miguel Ángel Russo. Una vez conocida la triste noticia del fallecimiento del entrenador, Boca habilitó el hall central para que tanto hinchas como figuras prominentes del fútbol argentino pudieran rendir tributo al director técnico y brindar apoyo a su familia en este difícil momento.

El plantel Xeneize y la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, asistieron primero a una ceremonia privada, antes de que se permitiera el ingreso de los aficionados. No obstante, se notó la falta del capitán del equipo, Leandro Paredes.

Cabe señalar que el mediocampista está convocado por Lionel Scaloni para los próximos encuentros amistosos que la Selección Argentina disputará en Estados Unidos. Tras conocerse el deceso de Russo, se consideró la posibilidad de que Paredes viajara para estar presente en el velorio, algo que finalmente no ocurrió.

Desde Miami, el campeón del mundo ofreció declaraciones a la prensa este jueves por la noche para clarificar la situación: “Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos”.

Profundizando sobre el tema, y en la antesala del partido de este viernes contra Venezuela, el jugador añadió: “Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”.