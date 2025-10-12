Mbappé habló de su relación con Cristiano Ronaldo y elogió a Lionel Messi: "Jugar con él fue..."

Además de su elogio al rosarino, Mbappé también se refirió a Cristiano Ronaldo, su ídolo de infancia y una de las figuras que más lo inspiraron en sus inicios. “Cristiano siempre ha sido un modelo y un ejemplo para mí”, expresó el delantero, antes de revelar un dato desconocido: “Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos”. Finalmente, el atacante del Real Madrid no dudó en destacar la huella que dejó el portugués en el club merengue: “Es el número uno en Madrid”, afirmó con admiración.