Mbappé habló de su relación con Cristiano Ronaldo y elogió a Lionel Messi: "Jugar con él fue..."
El francés contó detalles de su vínculo con CR7 y recordó su etapa junto al capitán de la Selección Argentina en PSG, a quien definió como “un jugador muy especial”.
Kylian Mbappé volvió a referirse a dos de los grandes ídolos de su vida futbolística: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En una entrevista exclusiva con Movistar+, el delantero francés del Real Madrid habló sobre su relación cercana con el portugués y recordó con admiración su paso junto al astro argentino en el Paris Saint-Germain.
“Fue una suerte jugar con Messi”, aseguró Mbappé al rememorar los dos años que compartieron vestuario en el conjunto parisino. “Yo no pensaba que iba a jugar con él en mi carrera, porque mi sueño fue Madrid y no pensaba ir a Barcelona. Pensé que se iba a quedar toda la vida allí”, agregó.
El campeón del mundo con Francia en 2018 continuó: “Jugar con él es muy especial, aprendí muchísimo. Tener la suerte de tener a un jugador tan especial cerca de ti es una oportunidad de oro”.
Además de su elogio al rosarino, Mbappé también se refirió a Cristiano Ronaldo, su ídolo de infancia y una de las figuras que más lo inspiraron en sus inicios. “Cristiano siempre ha sido un modelo y un ejemplo para mí”, expresó el delantero, antes de revelar un dato desconocido: “Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos”. Finalmente, el atacante del Real Madrid no dudó en destacar la huella que dejó el portugués en el club merengue: “Es el número uno en Madrid”, afirmó con admiración.
Los números de Kylian Mbappé en su carrera
A sus 26 años, Mbappé acumula 545 partidos y 401 goles entre sus pasos por Mónaco, PSG, Real Madrid y la Selección de Francia. Desde su debut profesional, conquistó 22 títulos, entre ellos la Copa del Mundo 2018, la Nations League 2021, siete ligas domésticas, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. El delantero galo, que fue distinguido con el Golden Boy 2017, sigue construyendo una carrera repleta de logros y reafirma su lugar entre los grandes del fútbol mundial.
