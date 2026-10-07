El guiño de Franco Colapinto para Lionel Messi tras su emotiva despedida de la Selección Argentina
El piloto argentino de Fórmula 1 despidió al capitán en redes sociales con una camiseta histórica, un emotivo mensaje de gratitud y una canción cargada de simbolismo.
La histórica noche de Lionel Messi en el Estadio Monumental tras el triunfo 3-0 ante Benín cerró un ciclo glorioso con la Selección Argentina y desató una ola imparable de reconocimientos. Dentro de la enorme cantidad de homenajes que inundaron el mundo del deporte, la reacción de Franco Colapinto no tardó en volverse viral por una serie de detalles llenos de nostalgia.
El actual representante argentino en la Fórmula 1 utilizó sus redes sociales para rendirle tributo al astro rosarino. El corredor de la escudería Alpine compartió una historia en su cuenta de Instagram luciendo la camiseta albiceleste con el dorsal número 19, aquel recordado número que la Pulga utilizó en el Mundial de Alemania 2006 durante sus primeros pasos en las Copas del Mundo.
La dedicatoria de Franco Colapinto a Lionel Messi tras su último partido en la Selección Argentina
Acompañando la fotografía retro, el joven deportista de Pilar escribió la palabra "Adiós" junto a una secuencia de emojis que incluyeron un corazón, el número 10, una cara llorando y el símbolo de infinito. Para completar el posteo, sumó como música de fondo el clásico tema Stop Crying Your Heart Out de la banda británica Oasis, un guiño melancólico que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
No fue la única manifestación del piloto para con el capitán albiceleste. Colapinto también le dedicó unas profundas palabras para reflejar el sentimiento popular de todo un país tras dos décadas de magia en el terreno de juego. "No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo", expresó el pilarense.
En su dedicatoria, el automovilista valoró la resiliencia del rosarino para superar los momentos críticos antes de alcanzar la gloria máxima con la camiseta nacional. "Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos", concluyó, dejando en claro la vigencia del legado que el diez deja para las futuras generaciones de deportistas argentinos.
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