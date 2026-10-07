El guiño de Franco Colapinto para Lionel Messi tras su emotiva despedida de la Selección Argentina

En su dedicatoria, el automovilista valoró la resiliencia del rosarino para superar los momentos críticos antes de alcanzar la gloria máxima con la camiseta nacional. "Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos", concluyó, dejando en claro la vigencia del legado que el diez deja para las futuras generaciones de deportistas argentinos.