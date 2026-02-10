El hincha de Manchester United que no se corta el pelo hace 493 días: hoy se define su promesa

El conjunto londinense atraviesa una temporada complicada y se mantiene cerca de la zona roja de la Premier League, a tres unidades del Nottingham Forest, el último equipo que por ahora estaría evitando el descenso. En la fecha pasada, el gol de Valentín “Taty” Castellanos en el triunfo por 2 a 0 frente al Burnley le dio un respiro al equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, tras una derrota agónica ante el Chelsea de Enzo Fernández.