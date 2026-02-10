El hincha de Manchester United que no se corta el pelo hace 493 días: hoy se define su promesa
Frank Ilett juró no ir al peluquero hasta que el Manchester United gane 5 al hilo. Si hoy vencen al West Ham, se termina el reto viral de 493 días.
West Ham y Manchester United se enfrentarán este martes en Londres por la fecha 26 de la Premier League 2025-26. El partido no solo será clave en lo futbolístico, sino que también podría cerrar un reto viral que lleva 493 días y tiene como protagonista a un hincha del United.
El encuentro se disputará desde las 17.15 en el Estadio Olímpico de Londres y pondrá cara a cara a dos equipos con realidades opuestas en el campeonato inglés. Mientras los Hammers luchan por salir de la zona de descenso, los Red Devils atraviesan su mejor racha en más de un año.
El conjunto londinense atraviesa una temporada complicada y se mantiene cerca de la zona roja de la Premier League, a tres unidades del Nottingham Forest, el último equipo que por ahora estaría evitando el descenso. En la fecha pasada, el gol de Valentín “Taty” Castellanos en el triunfo por 2 a 0 frente al Burnley le dio un respiro al equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, tras una derrota agónica ante el Chelsea de Enzo Fernández.
Del otro lado, Manchester United llega en alza. Con Michael Carrick como entrenador interino, el equipo de Old Trafford acumula cuatro victorias consecutivas por primera vez desde febrero de 2024. Un nuevo triunfo no solo lo consolidaría en el top-4, sino que también pondría fin a una historia que se volvió viral en redes sociales.
El reto viral de Frank Ilett y el presente del United
Frank Ilett, conocido en redes como “La Hebra del United”, es un hincha mancuniano que prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo encadenara cuatro triunfos consecutivos. Lo que comenzó como una broma se transformó en un fenómeno digital que ya lleva 493 días.
Si Manchester United logra sumar de a tres en el este de Londres, el desafío llegará a su fin y el fanático podrá, finalmente, cortarse el pelo tras más de un año y medio de espera, en un cierre simbólico para una racha positiva que ilusiona a los hinchas.
Probables formaciones del encuentro entre West Ham y Manchester United
- West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Potts; Bowen, M. Fernandes, Summerville; Castellanos. DT: Nuno Espírito Santo.
- Manchester United: Lammens; Dalot, Martínez, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, B. Fernandes, Mbeumo; Cunha. DT: Michael Carrick.
Otros datos del partido
- Hora: 17.15.
- TV: Disney+.
- Árbitro: Simon Hooper.
- VAR: Craig Pawson.
- Estadio: Olímpico de Londres.
