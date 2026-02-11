La IA predijo al campeón del Apertura 2026 y sorprendió con su argumento: "Combinación letal"
La Inteligencia Artificial anticipó quién ganará el Torneo Apertura 2026 y explicó por qué River sería el campeón. También analizó a Boca y otros candidatos.
El Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional comenzó a tomar forma con varias jornadas disputadas, partidos destacados y algunas sorpresas. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para conocer a los clasificados a la fase final y, más aún, al futuro campeón. En ese contexto, la Inteligencia Artificial volvió a meterse en el debate y lanzó un pronóstico contundente sobre el desenlace del certamen. El modelo Gemini eligió a River Plate como el equipo que se quedará con el título.
River, el campeón del Apertura 2026 según la IA
“Mi apuesta para este Apertura 2026 es River Plate. ¿La razón? El calendario comprimido beneficia a los planteles largos. River hizo una ‘revolución’ en el mercado de verano y, al no tener competencia internacional este semestre (tras el fracaso de 2025), tiene el foco 100% puesto en el torneo local. Esa exclusividad, sumada a la mano de Gallardo, suele ser una combinación letal en el fútbol argentino”, sentenció la Inteligencia Artificial.
El análisis también hizo referencia al contexto reciente del club de Núñez: “Tras un 2025 que fue ‘el peor año de la década’ (quedando fuera de la Libertadores y con un Mundial de Clubes flojo), el equipo de Marcelo Gallardo se reforzó con todo. Fichajes como Aníbal Moreno y Fausto Vera le dieron otra cara. Aunque marchan con 7 puntos, las casas de apuestas lo tienen como el gran favorito por plantel”.
Los otros candidatos que menciona la Inteligencia Artificial
La IA también señaló a otros equipos que podrían pelear arriba. Sobre Independiente Rivadavia de Mendoza indicó: “Han arrancado con puntaje ideal (4 de 4 partidos ganados en su zona) y vienen de ganar la Copa Argentina 2025. Están con una confianza ciega”.
En cuanto a Vélez , sostuvo: “El ‘Fortín’ es, hasta hoy, el equipo más sólido. Lidera con 10 puntos en 4 partidos (3 victorias y 1 empate). Tienen un equilibrio envidiable con apenas 3 goles en contra. Si mantienen este ritmo, son candidatos naturales para llevarse el Apertura”.
Sobre Racing, agregó: “La ‘Academia’ perdió la final del Clausura 2025 contra Estudiantes por penales, pero mantuvo la base y trajo a Valentín Carboni (prestado del Inter), que es probablemente el mejor jugador del torneo hoy. Empezaron con un traspié (0 puntos en 3 partidos según los últimos reportes), pero por jerarquía deberían repuntar y ya triunfaron ante Argentinos Juniors”.
El panorama de Boca en el Apertura 2026
La Inteligencia Artificial también analizó el presente de Boca: “El panorama de Boca Juniors para este Apertura 2026 es, cuanto menos, cinematográfico. Al día de hoy (11 de febrero), el equipo está atravesando una crisis de identidad bajo el interinato de Claudio ‘Sifón’ Úbeda, quien fue ratificado tras la lamentable pérdida de Miguel Ángel Russo”.
En esa línea, añadió: “Boca viene de un golpe duro: una derrota 2-1 contra Vélez en Liniers que dejó al equipo expuesto y generó una reunión de urgencia entre Juan Román Riquelme y el plantel. Actualmente, el equipo sufre de irregularidad y una plaga de lesiones (Zeballos y Ander Herrera entre algodones). Sin embargo, la buena noticia es que recupera a sus pesos pesados, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, para la Fecha 5 contra Platense”.
Finalmente, el pronóstico fue claro: “Mi pronóstico es que Boca llegará a las semifinales del Apertura 2026. ¿Por qué no a la final? La ‘obsesión’ por la Copa Libertadores: a diferencia de River, Boca logró clasificar al certamen continental. Cuando en abril comience la fase de grupos, su foco se dividirá. Con un plantel que tiene figuras de mucha edad, el desgaste pasará factura en los cruces directos del torneo local”.
Así, en medio de un campeonato que recién comienza, la Inteligencia Artificial ya se animó a anticipar un desenlace que, como siempre en el fútbol argentino, estará lleno de imprevistos.
