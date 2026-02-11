La IA predijo al campeón del Apertura 2026 y sorprendió con su argumento: "Combinación letal"

Sobre Racing, agregó: “La ‘Academia’ perdió la final del Clausura 2025 contra Estudiantes por penales, pero mantuvo la base y trajo a Valentín Carboni (prestado del Inter), que es probablemente el mejor jugador del torneo hoy. Empezaron con un traspié (0 puntos en 3 partidos según los últimos reportes), pero por jerarquía deberían repuntar y ya triunfaron ante Argentinos Juniors”.

Costas Racing

El panorama de Boca en el Apertura 2026

La Inteligencia Artificial también analizó el presente de Boca: “El panorama de Boca Juniors para este Apertura 2026 es, cuanto menos, cinematográfico. Al día de hoy (11 de febrero), el equipo está atravesando una crisis de identidad bajo el interinato de Claudio ‘Sifón’ Úbeda, quien fue ratificado tras la lamentable pérdida de Miguel Ángel Russo”.

En esa línea, añadió: “Boca viene de un golpe duro: una derrota 2-1 contra Vélez en Liniers que dejó al equipo expuesto y generó una reunión de urgencia entre Juan Román Riquelme y el plantel. Actualmente, el equipo sufre de irregularidad y una plaga de lesiones (Zeballos y Ander Herrera entre algodones). Sin embargo, la buena noticia es que recupera a sus pesos pesados, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, para la Fecha 5 contra Platense”.

Finalmente, el pronóstico fue claro: “Mi pronóstico es que Boca llegará a las semifinales del Apertura 2026. ¿Por qué no a la final? La ‘obsesión’ por la Copa Libertadores: a diferencia de River, Boca logró clasificar al certamen continental. Cuando en abril comience la fase de grupos, su foco se dividirá. Con un plantel que tiene figuras de mucha edad, el desgaste pasará factura en los cruces directos del torneo local”.

Así, en medio de un campeonato que recién comienza, la Inteligencia Artificial ya se animó a anticipar un desenlace que, como siempre en el fútbol argentino, estará lleno de imprevistos.