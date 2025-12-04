El hincha que quiso abrazar a Neymar y terminó lesionando por error a un jugador del Santos

Al finalizar el encuentro, Neymar expresó: “Estoy muy feliz, por estos goles, por poder ayudar al Santos de alguna manera, pero obviamente que sin mis compañeros no habría podido hacerlo. (...) Siempre priorizando mi salud como atleta”. Sobre su estado físico añadió: “Nada más allá para perjudicar mi carrera. (...) Estoy intentando superar todo eso y haciendo lo mejor para estar al cien por ciento”.

Qué se juega en la última fecha del Brasileirao

El hat-trick de Neymar, el primero desde abril de 2022, elevó su cuenta personal a ocho goles en el torneo, cinco de ellos en las últimas tres fechas. El Santos deberá enfrentar ahora al Cruzeiro en Vila Belmiro, donde un empate le permitirá sellar la permanencia. Vitória recibirá a Sao Paulo, Fortaleza visitará a Botafogo y Ceará será local ante Palmeiras, en una definición ajustada que mantiene a cuatro equipos en tensión.