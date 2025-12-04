Lanús campeón y récord: la millonaria cifra que recaudó en la Copa Sudamericana

El listado continúa con Central Córdoba, que obtuvo USD 3.990.000 por su participación en Libertadores (tres millones por fase de grupos y USD 660.000 por dos triunfos). En la Sudamericana, Huracán e Independiente alcanzaron USD 1.960.000, mientras que Godoy Cruz cerró su campaña con USD 1.845.000.

Boca y los millones que no entraron por no jugar la Copa Libertadores

La eliminación de Boca en la Fase 2 de Libertadores ante Alianza Lima dejó un fuerte golpe económico. El Xeneize apenas recibió USD 500.000, perdiéndo la chance de disputar la fase de grupos, donde habría asegurado un piso de USD 3.000.000, además de la posibilidad de caer a la Sudamericana, con un mínimo garantizado de USD 900.000.

Si bien este año Boca percibió USD 15.210.000 por su participación en el Mundial de Clubes —más USD 2.000.000 por empates ante Benfica y Auckland City—, la comparación interna con River volvió a ser desfavorable: el Millonario sumó más ingresos por su victoria ante Urawa Reds y la igualdad frente a Monterrey.

boca

Un año récord para Conmebol

Conmebol cerró la temporada con números históricos:

En la Libertadores , distribuyó USD 209.000.000 y marcó un récord de asistencia con 4.396.259 espectadores.

En la Sudamericana, repartió USD 78.775.000 entre los clubes participantes.

Un 2025 que dejó a Lanús en lo más alto del continente y también al tope de los ingresos argentinos.