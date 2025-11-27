Neymar compró la marca Pelé por 18 millones de dólares e hizo una inesperada promesa

Cómo administrará NR Sports la marca Pelé

La compra otorga a NR Sports el control total del nombre, la imagen, los archivos históricos y el potencial comercial de uno de los íconos del fútbol mundial. La empresa anticipó que el relanzamiento incluirá una estrategia digital expandida, nuevos productos licenciados y desarrollos en plataformas de alcance global.

El proyecto también contempla posibles alianzas con Santos y la Selección de Brasil, instituciones esenciales en la carrera del tricampeón del mundo. Con esta operación, Neymar busca no solo recuperar un legado nacional, sino también proyectar la figura de Pelé en las nuevas generaciones y en mercados internacionales.

