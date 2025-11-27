Neymar compró la marca Pelé por 18 millones de dólares e hizo una inesperada promesa
El jugador del Santos adquirió la marca del astro a través de NR Sports y anunció un relanzamiento global para fortalecer la identidad de la gloria brasileña.
Neymar anunció en el Museo Pelé de Santos la compra de la marca del histórico astro brasileño, en una operación de 18 millones de dólares realizada a través de NR Sports. El futbolista destacó que el objetivo será recuperar la identidad del tricampeón y potenciar su presencia cultural y comercial en todo el mundo.
La marca Pelé volvió a manos brasileñas después de más de una década bajo control extranjero. El futbolista del Santos oficializó la compra mediante su empresa familiar, en un evento realizado en las últimas horas donde se confirmó que la operación rondó los U$S 18.000.000, según la prensa local.
“Devolver su marca a Brasil es regresar un pedazo de nuestra propia identidad. Queremos realzar su identidad y traerla al presente”, expresó Neymar durante la presentación. Entre los asistentes estuvo Flavia Christina Kurtz Nascimento, hija del tricampeón mundial, quien no ocultó su emoción: “No hay palabras para describir la emoción de recuperar una marca que es alma, humanidad, amor. No tiene precio... como su hija, me siento honrada y feliz”.
Durante los últimos años, los derechos comerciales estuvieron fraccionados. En 2005 fueron adquiridos por la firma brasileña Prime y, en 2012, pasaron a la agencia estadounidense Sport 10, dirigida por el británico Paul Kemsley. La gestión derivó en una explotación limitada que incluyó iniciativas puntuales, como una tienda en Times Square, sin una estrategia sostenida de posicionamiento global.
Con 17.700.000 seguidores en Instagram, la marca Pelé mantiene un impacto cultural enorme que trasciende el rédito económico. Para Brasil, representa un símbolo identitario profundo asociado a su historia futbolística y social.
Cómo administrará NR Sports la marca Pelé
La compra otorga a NR Sports el control total del nombre, la imagen, los archivos históricos y el potencial comercial de uno de los íconos del fútbol mundial. La empresa anticipó que el relanzamiento incluirá una estrategia digital expandida, nuevos productos licenciados y desarrollos en plataformas de alcance global.
El proyecto también contempla posibles alianzas con Santos y la Selección de Brasil, instituciones esenciales en la carrera del tricampeón del mundo. Con esta operación, Neymar busca no solo recuperar un legado nacional, sino también proyectar la figura de Pelé en las nuevas generaciones y en mercados internacionales.
