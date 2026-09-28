El historial entre Argentina y Bolivia antes del nuevo duelo amistoso: ¿quién ganó más?
Se enfrentaron en 43 oportunidades y el historial favorece ampliamente a la Selección Argentina. Este miércoles vuelven a medirse en el Mario Alberto Kempes.
La Selección Argentina enfrenta a Bolivia este miércoles, desde las 21, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un nuevo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro marcará el regreso de la "Albiceleste" a la actividad después del Mundial 2026 y será el primero de los tres compromisos que disputará en esta ventana internacional.
En total, se enfrentaron 43 veces de manera oficial, con una amplia ventaja para el seleccionado nacional: 31 triunfos, cinco empates y siete derrotas. Los dos antecedentes más recientes fueron por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Argentina ganó 3-0 en La Paz en 2023 y luego se impuso 6-0 en el estadio Monumental en 2024, con tres goles de Lionel Messi.
El historial entre Argentina y Bolivia
El primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Bolivia se produjo en 1926, durante el Campeonato Sudamericano. Desde entonces, ambos seleccionados construyeron un extenso historial que incluye partidos por Eliminatorias Sudamericanas, Copa América, Campeonato Sudamericano y amistosos.
La Selección Argentina consiguió 31 victorias en los 43 encuentros oficiales, mientras que Bolivia ganó siete y hubo cinco empates. Además, la "Albiceleste" mantiene un invicto como local ante el conjunto boliviano: las siete derrotas registradas en el historial se produjeron en condición de visitante.
Los partidos de Argentina en la Fecha FIFA
El encuentro ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que Argentina disputará durante esta Fecha FIFA. Luego del compromiso en Córdoba, el seleccionado se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental.
El cierre de la Fecha FIFA será el martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín. Ese encuentro tendrá además un significado especial porque será el partido de despedida de Messi de la Selección Argentina. Si bien el capitán fue convocado para esta ventana, solo participará del último encuentro.
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