Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar después de su participación en la Copa del Mundo, con el objetivo de seguir dándole rodaje al plantel. Además, la convocatoria cuenta con varias caras nuevas y con futbolistas que buscan consolidarse en el equipo, mientras que Lionel Messi fue incluido en la nómina para disputar su último partido con la camiseta argentina, que será el 6 de octubre ante Benín.