El Huevo Acuña llega a su primer Superclásico con la familia dividida: ¿quién es de Boca?

Este será el primer Superclásico del Huevo y tendrá un sabor muy especial, ya en la familia del campeón del mundo hay corazones divididos entre la fidelidad familiar y los colores que cada uno lleva impregnados en el alma.

Por un lado, apoyarán con todas sus fuerzas una buena actuación de Acuña, pero una persona importante de su vida lo hará vistiendo la camiseta xeneize…

Es el caso de Sara del Prado, la mamá del Huevo, que lo crio tras separarse de su esposo cuando Marcos tenía 5 años, y es fanática boquense: su ídolo es el actual presidente de la institución, Juan Román Riquelme.

La historia es conocida desde que la publicara un importante medio del Neuquén, provincia de la que el defensor es oriundo.

madre hermana huevo acuña.jpg La madre y la hermana del Huevo Acuña.

“Cuando estuve en Portugal le dije a mi hijo que viniera a Boca pero no me dijo nada. Depende de él… Es mi sueño como fan de Boca, me gustaría pero todo depende de Marcos”, contaba la madre del Huego a LM Neuquén en 2019, cuando él jugaba en Sporting de Lisboa.

Ese sueño de Sara no se cumplió y, para colmo, el jugador terminó recalando en River, club del que Fabiana y Walter, hermanos del futbolista, son hinchas, y por lo tanto disfrutarán más que nadie el juego del Huevo en el Superclásico.

Walter fue quien lo bautizó como Huevo, y Fabiana posó con la camiseta del Millonario en una producción junto a su madre, con la casa de Boca, para el citado medio neuquino.

Vale recordar que, con 17 años, Acuña viajó a Buenos Aires desde su Zapala natal para probarse en instituciones porteñas: Boca y River fueron las primeras opciones, pero en ninguna quedó. La oportunidad recién le llegó en Ferro.

Debutó el 16 de abril de 2011 en un partido por el campeonato de Primera B Nacional jugando como enganche para los de Caballito frente a la CAI de Comodoro Rivadavia. Le siguieron tres temporadas en Racing y luego el Sporting de Lisboa y el Sevilla, desde donde arribó a Núñez.