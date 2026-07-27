El Ídolo: el juego viral que te permite crear tu carrera como futbolista con solo unos clics

En tiempos donde las grandes franquicias de videojuegos demandan consolas de última generación y cientos de horas de juego, El Ídolo encontró su lugar apostando por la simplicidad que generó locura entre los fanáticos. Con una mecánica accesible y una fuerte identificación con el recorrido de cualquier futbolista sudamericano, el mini-juego de Potrero se transformó en una de las sorpresas del momento y sigue sumando variantes para atrapar más personas.