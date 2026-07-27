El Ídolo: el juego viral que te permite crear tu carrera como futbolista con solo unos clics
Un sencillo mini-juego desarrollado por Potrero gana popularidad entre los fanáticos del fútbol al permitir construir una carrera profesional desde el Ascenso hasta Europa.
En medio de la cuenta regresiva para el lanzamiento de EA Sports FC 27, un juego mucho más simple comenzó a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales. Se trata de El Ídolo, un mini-juego gratuito disponible en la web y la aplicación de Potrero, donde cada jugador puede simular la carrera de un futbolista profesional a través de decisiones tomadas con apenas unos clics.
La propuesta es sencilla: al iniciar una partida, el usuario debe elegir si quiere desempeñarse como delantero o enganche, además de seleccionar si comenzará su carrera en la Liga Argentina o en la Liga Uruguaya. A partir de allí, cada decisión marcará el rumbo de su trayectoria.
El Ídolo: el juego viral que te permite crear tu carrera como futbolista con solo unos clics
Uno de los principales atractivos de El Ídolo son las situaciones inesperadas que aparecen durante la partida. Desde recibir una oferta para emigrar al exterior hasta enfrentar conflictos con entrenadores, representantes o compañeros, cada elección puede sumar o restar prestigio y modificar la relación con los hinchas.
El objetivo es construir una carrera exitosa, atravesando distintas etapas del fútbol profesional: desde el Ascenso hasta las grandes ligas europeas. La dinámica rápida, sumada al componente de azar y a la posibilidad de probar diferentes caminos, convirtió al juego en un fenómeno viral entre los amantes del deporte.
En tiempos donde las grandes franquicias de videojuegos demandan consolas de última generación y cientos de horas de juego, El Ídolo encontró su lugar apostando por la simplicidad que generó locura entre los fanáticos. Con una mecánica accesible y una fuerte identificación con el recorrido de cualquier futbolista sudamericano, el mini-juego de Potrero se transformó en una de las sorpresas del momento y sigue sumando variantes para atrapar más personas.
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