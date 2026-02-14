Tres argentinos y un "argentino" completan el cuadro de semifinales del IEB+ Argentina Open
Hacia la tarde-noche de este sábado comenzarán los dos partidos que definirán a los finalistas de torneo de tenis más importante de nuestro país.
En el último partido de la jornada, el argentino-italiano Luciano Darderi (22° en el ranking ATP) se convirtió en el cuarto semifinalista del IEB+ Argentina Open, al vencer al español Pedro Martínez (94°) por un marcador contundente: 7-5 y 6-1.
El nacido y criado en Villa Gesell pero nacionalizado italiano, fue sólido a lo largo de todo el partido, aunque cometió algunos errores en el primer set, que le dieron al español la posibilidad de llegar al final de esa manga con alguna esperanza de mantenerse en el torneo que se disputa en el Lawn Tennis Club y reparte 250 puntos.
Sin embargo, desde el inicio del segundo set Darderi mostró por qué es uno de los mejores jugadores en polvo de ladrillo, sobre el cual se crio deportivamente; de hecho, no pierde un partido en esta superficie desde Roland Garros del año pasado, cuando fue vencido por el estadounidense Sebastian Korda en primera ronda.
El nacionalizado italiano vino a sumarse así a un implacable Sebastián Báez (34°), otro maestro de la arcilla que en el partido previo del turno nocturno venció a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (47°) con un marcador que tampoco dejó lugar a dudas: 7-6 y 6-2.
Báez debió esforzarse para ganar el primer set, pero durante la segunda manga mostró su superioridad sobre Ugo Carabelli, quien venía de ganar el challenger de Rosario ante Román Burruchaga y por cuartos del Argentina Open había vencido al también argentino Mariano Navone.
El cuadro de semifinales del torneo de tenis más importante de nuestro país se completa entonces con Darderi, que este sábado enfrentará a Báez, y en segundo turno Tomás Etcheverry (vencedor en cuartos del chileno Alejandro Tabilo) contra Francisco Cerúndolo (que derrotó al checo Vit Kopriva), quien buscará un lugar en la final, instancia en la que el año pasado cayó ante el brasileño Joao Fonseca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario