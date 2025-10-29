Dura advertencia de Aprevide a Racing por el uso de pirotecnia en el recibimiento ante Flamengo

image

Las sanciones previas y el riesgo de reincidencia en Racing-

Racing ya fue sancionado por hechos similares durante la Copa Sudamericana 2024, en la recordada semifinal ante Corinthians. A raíz del impresionante recibimiento que incluyó bengalas y fuegos artificiales, la Conmebol aplicó una serie de castigos: el más importante fue disputar el primer partido de la Libertadores siguiente a puertas cerradas, que terminó con derrota 2-1 ante Atlético Bucaramanga. A esa medida se sumaron cuatro multas económicas por un total de USD 140.000, descontados de los ingresos por derechos televisivos y patrocinio.