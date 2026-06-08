"De mal gusto": Lionel Scaloni estalló contra un diario por "tergiversar" una declaración sobre Lionel Messi
El entrenador aprovechó la conferencia de prensa para aclarar una polémica tapa de un diario y su vínculo con el capitán de la Selección Argentina.
El clima previo al amistoso de la Selección Argentina frente a Islandia se vio sacudido por el fuerte malestar de su entrenador Lionel Scaloni, quien aprovechó el inicio de la conferencia de prensa de este lunes para hacer una aclaración respecto a una tapa de un medio que al parecer le molestó.
El DT no ocultó su enojo y utilizó los primeros minutos ante los micrófonos para cruzar con dureza al diario deportivo Marca, de España, por una polémica portada referida a su relación profesional con el capitán del equipo, Lionel Messi.
El periódico madrileño había titulado en su primera plana que "Scaloni 'cede' el mando de Argentina en el Mundial a Leo Messi". La frase encendió la furia del director técnico de la Albiceleste, quien desmintió categóricamente la publicación y la calificó como una maniobra "de mal gusto".
A Lionel Scaloni le "pareció de mal gusto lo que escribieron"
Sin rodeos, Scaloni tomó la palabra para reconstruir el origen de la polémica, nacida de una declaración suya malinterpretada en el exterior.
“Aprovecho a aclarar algo. El otro día me preguntaron en un medio de Argentina si yo hablaba con él (Messi) y yo dije que la decisión en cuanto a él... Tergiversaron la respuesta en un medio de afuera y salió en todos lados que yo consultaba cosas con él. Me pareció aclarable sobre todo por él, que no cabe. Me pareció de mal gusto lo que escribieron. No me gustó sinceramente. Fue un medio que no es argentino. Me jodió”, disparó el DT visiblemente molesto.
El impacto de la portada de Marca fue tan grande que la falsa premisa se trasladó a las conferencias de otras selecciones europeas. Scaloni reveló cómo utilizaron esa tergiversación para incomodar a un colega.
“Le preguntaron al entrenador de Portugal si él hacía lo mismo con Ronaldo. El entrenador de Portugal, como no sabía de dónde venía la pregunta, dijo que trabajaban de manera diferente. Él trabaja de la misma manera que yo, seguro con Ronaldo, y después el equipo lo arma como es lógico. Espero que haya sido una confusión y si lo pueden sacar me haría un gran favor”, exigió el estratega santafesino.
La aclarión de Lionel Scaloni sobre su vínculo con Lionel Messi
Para cerrar el tema y dejar sentada su posición de liderazgo dentro del grupo, el técnico campeón del mundo detalló cómo es el verdadero manejo del vestuario y el absoluto respeto que Messi tiene por su rol.
“En los años que yo llevo acá no me ha dicho ni una palabra del equipo. Con él lo que sea, siempre. Lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo: no voy a hacer nada que él no quiera. Ahora, a partir de ahí decido yo cómo juega el equipo. Me jodió que hayan tergiversado una información”, concluyó un Scaloni lapidario, dando por cerrado el tenso momento y pasando a los temas estrictamente futbolísticos de la Scaloneta.
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