El inesperado conflicto entre dos periodistas argentinos de la Fórmula 1 por Franco Colapinto

El primero en encender la mecha fue Tornello, reconocido relator de ESPN, quien utilizó su cuenta en X para expresar su preocupación por lo que considera una "invasión argenta" en el entorno del pilarense, en medio de los rumores de romance por haber sido visto con la actriz Eugenia "China" Suárez en Madrid.

image.png

Según él, esta exposición excesiva, alimentada por el exitismo y las redes sociales, podría terminar perjudicando al joven corredor, quien todavía está construyendo su camino en la F1. Hasta ese punto, sus comentarios podían interpretarse como un llamado de atención razonable, considerando la presión que enfrenta Franco a nivel mediático y personal.

Sin embargo, Tornello no se quedó ahí y lanzó críticas más directas, pidiendo que los aficionados y, de forma implícita, otros medios y colegas "dejen trabajar al equipo".

En particular, apuntó contra Puente, conductor de Telemétrico y relator de Fox Sports, aunque sin mencionarlo explícitamente, haciendo alusión a un momento en el que el periodista se puso una bandera argentina en los hombros y cantó "Francooo Francooo" después de uno de los durísimos choques en Interlagos.

Embed #TelemétricoFoxSports | “En las buenas y en las malas mucho más, @FranColapinto”



Sumate a @TelemetricoF1 con la conducción de @puenteadrian en la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/elWBEJlOV1 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 5, 2024

Por su parte, Puente no respondió directamente a las acusaciones, pero en redes sociales el tema explotó y la audiencia no tardó en tomar partido. Muchos usuarios defendieron a "Telemétrico", destacando que su entusiasmo y apoyo a Colapinto no debería ser motivo de crítica.

El fenómeno que rodea al argentino es un caso poco habitual en la F1, especialmente para un país como Argentina, que llevaba décadas sin un piloto en la categoría. Esta efervescencia generó un boom de seguidores, pero también tensiones en un entorno mediático donde los especialistas, acostumbrados a un público más reducido, ahora lidian también con una mayor exposición.

fernando tornello adrian puente 1.jpg

La contundente respuesta del mánager de Franco Colapinto ante los rumores

Ante la creciente atención mediática que rodea a su representado, Jamie Campbell-Walter, mánager de Colapinto, no tardó en responder con firmeza a través de sus redes sociales. En un mensaje directo y contundente publicado en X (anteriormente Twitter), expresó su descontento por las críticas y los rumores que se generaron.

“No necesito más comentarios. Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo”, escribió el mánager, pidiendo respeto por su trabajo y el de su representado. Además, Campbell-Walter recalcó que el enfoque debe estar en el desempeño deportivo de Colapinto y no en cuestiones ajenas a su carrera. “Centrémonos en Las Vegas y en las carreras, pero para eso necesito que todos se callen”, concluyó, dejando clara su postura.

image.png

Fórmula 1: horarios y cronograma del Gran Premio de Las Vegas

Jueves 21 de noviembre

Prácticas Libres 1: 23:30

Viernes 22 de noviembre

Prácticas Libres 2 : 03:00

: 03:00 Prácticas Libres 3: 23:30

Sábado 23 de noviembre

Clasificación: 03:00

Domingo 24 de noviembre

Carrera: 03:00