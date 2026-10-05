El inesperado encuentro de Di María con los jugadores de Benín antes de la despedida de Messi
Los futbolistas del seleccionado africano coincidieron con Rosario Central, se encontraron con Fideo y no dejaron pasar la oportunidad: fotos y un recuerdo especial
La previa del partido entre Argentina y Benín tuvo un encuentro inesperado en Buenos Aires. A un día de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, varios futbolistas del conjunto africano coincidieron con Ángel Di María y no dejaron pasar la oportunidad de acercarse al campeón del mundo.
El plantel de Benín se cruzó con los jugadores de Rosario Central, que se encuentran en Buenos Aires para visitar a Banfield por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. La coincidencia permitió que los integrantes del seleccionado africano compartieran unos minutos con Di María, uno de los futbolistas argentinos más reconocidos de los últimos años.
Las imágenes del encuentro fueron difundidas por los canales oficiales de Benín y mostraron a varios integrantes del plantel junto a Fideo. El momento rápidamente adquirió un significado especial por el contexto: los africanos se preparan para enfrentar a la Selección argentina en el Monumental, mientras que Di María estará presente en ese estadio para acompañar a su histórico compañero.
El inesperado encuentro entre Di María y los jugadores de Benín
La presencia de Di María generó entusiasmo entre los futbolistas africanos. El rosarino es campeón del mundo con Argentina y tuvo un papel determinante en la conquista de Qatar 2022, además de haber sido una de las figuras de la Selección durante más de una década. Aunque ya no integra el plantel nacional, su figura continúa estrechamente relacionada con la Albiceleste y con la generación que consiguió los títulos de la Copa América y del Mundial.
Por eso, el encuentro con Benín tuvo una particularidad: los jugadores que este martes serán rivales de Argentina aprovecharon la oportunidad para llevarse un recuerdo con uno de los integrantes más importantes de la historia reciente del seleccionado.
Di María, además, mantiene un vínculo especial con Rosario Central. Después de su paso por Europa y de una extensa carrera internacional, regresó al club que lo formó y actualmente vuelve a vestir la camiseta del Canalla. La coincidencia entre ambos planteles se produjo en un momento cargado de expectativa por el partido que se disputará en el Monumental.
Di María también estará en la despedida de Messi
El futbolista confirmó semanas atrás que estará en el Monumental para acompañar a Messi en una jornada que tendrá un enorme significado para la Selección argentina.
Di María se retiró del seleccionado después de la Copa América 2024, pero mantiene una relación muy cercana con varios de sus antiguos compañeros. Junto a Messi, fue uno de los grandes protagonistas de la generación que terminó con una larga sequía de títulos.
El propio futbolista había explicado que el calendario de Rosario Central le permitía quedarse en Buenos Aires después del partido ante Banfield. “Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí”, había contado al referirse a su intención de asistir al homenaje.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también invitó a los campeones del mundo de Qatar para que acompañen a Messi durante su última presentación con la camiseta argentina en el país.
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