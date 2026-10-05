El inesperado encuentro de Di María con los jugadores de Benín antes de la despedida de Messi

Di María, además, mantiene un vínculo especial con Rosario Central. Después de su paso por Europa y de una extensa carrera internacional, regresó al club que lo formó y actualmente vuelve a vestir la camiseta del Canalla. La coincidencia entre ambos planteles se produjo en un momento cargado de expectativa por el partido que se disputará en el Monumental.

Di María también estará en la despedida de Messi

El futbolista confirmó semanas atrás que estará en el Monumental para acompañar a Messi en una jornada que tendrá un enorme significado para la Selección argentina.

Di María se retiró del seleccionado después de la Copa América 2024, pero mantiene una relación muy cercana con varios de sus antiguos compañeros. Junto a Messi, fue uno de los grandes protagonistas de la generación que terminó con una larga sequía de títulos.

El propio futbolista había explicado que el calendario de Rosario Central le permitía quedarse en Buenos Aires después del partido ante Banfield. “Nosotros jugamos el 5 con Banfield, así que seguramente me quedaré ahí. Me queda de paso, estoy ahí”, había contado al referirse a su intención de asistir al homenaje.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también invitó a los campeones del mundo de Qatar para que acompañen a Messi durante su última presentación con la camiseta argentina en el país.