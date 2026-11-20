La definición quedará sellada este viernes, jornada en la que el entrenador brindará una conferencia de prensa y encabezará el último entrenamiento vespertino antes del partido.

El regreso confirmado y la probable ofmración de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro

La certeza en la alineación pasa por la vuelta de Lautaro Blanco. El lateral izquierdo había sido preservado en el duelo ante Banfield por una fatiga muscular, pero tras realizar tareas diferenciadas para bajar cargas ya trabaja a la par de sus compañeros y recuperará su lugar en reemplazo de Malcom Braida. De confirmarse también el ingreso de Aranda, serían dos las modificaciones respecto del último encuentro.

De esta manera, la probable formación de Boca para jugar ante Atlético Mineiro sería con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.