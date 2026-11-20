La formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana 2026
Con algunas dudas puntuales pero casi todo definido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena termina de delinear los 11 para enfrentar a Atlético Mineiro.
Boca ya palpita la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en tierras colombianas y el cuerpo técnico empieza a delinear el equipo titular. Rodolfo Arruabarrena debde terminar de definir los 11 que saldrán a la cancha este sábado, en busca del gran objetivo del semestre.
Tras la primera práctica del plantel en Barranquilla realizada este jueves, el entrenador dio los primeros indicios futbolísticos de cara al choque del sábado en el Estadio Metropolitano, donde el Xeneize buscará cortar una racha de 18 años sin consagraciones internacionales.
Durante el ensayo táctico, el DT confirmó el regreso de Lautaro Blanco en el sector izquierdo de la defensa y dejó abierta una sola incógnita en el frente de ataque para enfrentar al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez: Tomás Aranda o Alan Velasco.
Tomás Aranda o Alan Velasco: el dilema ofensivo de Rodolfo Arruabarrena
En el trabajo dispuesto este jueves, Arruabarrena comenzó incluyendo a Tomás Aranda dentro de la formación titular, aunque minutos más tarde lo reemplazó por Alan Velasco, manteniendo el suspenso sobre quién ocupará el sector izquierdo en tres cuartos de cancha.
Si bien el ensayo refuerza la idea de que el juvenil surgido de las inferiores cuenta con ventaja en la consideración del técnico por su desequilibrio individual, gambeta y pase gol, su falta de continuidad reciente es un factor bajo análisis: apenas sumó 26 minutos en su retorno frente a Defensa y Justicia y 34' en el triunfo ante Banfield por Copa Argentina, totalizando alrededor de una hora de fútbol desde fines de agosto. En contrapartida, Velasco llega con mayor rodaje tras haber sido titular en los últimos compromisos con un rendimiento en alza.
La definición quedará sellada este viernes, jornada en la que el entrenador brindará una conferencia de prensa y encabezará el último entrenamiento vespertino antes del partido.
El regreso confirmado y la probable ofmración de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro
La certeza en la alineación pasa por la vuelta de Lautaro Blanco. El lateral izquierdo había sido preservado en el duelo ante Banfield por una fatiga muscular, pero tras realizar tareas diferenciadas para bajar cargas ya trabaja a la par de sus compañeros y recuperará su lugar en reemplazo de Malcom Braida. De confirmarse también el ingreso de Aranda, serían dos las modificaciones respecto del último encuentro.
De esta manera, la probable formación de Boca para jugar ante Atlético Mineiro sería con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.
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