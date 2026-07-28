La Copa Libertadores renovó el histórico parche de campeón: cómo serán las nuevas insignias
Desde los octavos de final, los clubes que alguna vez conquistaron el torneo lucirán un emblema personalizado que reflejará su historia.
La Copa Libertadores 2026 marcará un cambio estético con un fuerte valor simbólico para los equipos que lograron levantar el trofeo más importante del continente. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció la implementación de una nueva serie de parches conmemorativos que comenzarán a utilizarse desde los octavos de final y que distinguirán a los clubes campeones con un diseño exclusivo para cada uno.
La principal novedad radica en que ya no habrá un único modelo dorado para todos los ganadores, como sucedía hasta ahora. En su lugar, cada institución contará con una insignia personalizada que incorporará elementos propios de su identidad, como los colores oficiales del club, la cantidad de títulos obtenidos y los años en los que alcanzó cada consagración continental.
El anuncio fue realizado desde la sede de Luque, Paraguay, donde la entidad presentó oficialmente el proyecto bajo el lema “27 campeones, 27 identidades”. Según explicó el organismo, el objetivo es que cada parche funcione como un reconocimiento permanente al recorrido de las instituciones que escribieron su nombre en la historia del certamen.
“Cada parche fue diseñado de manera exclusiva para reflejar la historia de cada institución en el torneo, con la incorporación de los años en los que conquistó La Gloria Eterna”, señaló la CONMEBOL en un comunicado oficial. Además, agregó: “Estos parches acompañarán a los campeones históricos durante la fase final de la CONMEBOL Libertadores 2026, honrando su legado e inspirando un nuevo camino hacia La Gloria Eterna”.
La historia detrás de los parches especiales que usarán los equipos en la Copa Libertadores 2026
Los nuevos emblemas aparecerán por primera vez en los encuentros de ida de los octavos de final, previstos para la semana del 11 de agosto. Entre los equipos clasificados que tendrán el privilegio de estrenarlos figuran Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro y Corinthians, representantes de Brasil; Estudiantes de La Plata, por Argentina; y Liga Deportiva Universitaria de Ecuador.
Cada parche contará una historia diferente. El del Flu, por ejemplo, recordará la conquista de 2023, cuando derrotó a Boca en el estadio Maracaná para conseguir la primera Copa Libertadores de su historia. El Verdao, en tanto, exhibirá las temporadas 1999, 2020 y 2021, correspondientes a sus tres coronaciones continentales.
En el caso argentino, el Pincharrata será el único club que podrá lucir la nueva insignia durante esta instancia del torneo. El conjunto platense, que acumula cuatro títulos continentales, debutará con el parche en la serie frente a Universidad Católica de Chile, cuyo primer partido se disputará el 11 de agosto y la revancha tendrá lugar una semana después.
La renovación también alcanzará a instituciones que no continúan en competencia o que directamente no participan de la edición 2026. El Xeneize, máximo ganador argentino junto a Independiente, ya tiene diseñado su parche personalizado con los tradicionales colores azul y amarillo y los años de sus seis conquistas grabados junto al trofeo. Sin embargo, no podrá estrenarlo este año debido a que quedó eliminado durante la fase de grupos.
Algo similar ocurre con otros campeones históricos. Peñarol, que suma cinco Libertadores y continúa siendo uno de los clubes más exitosos del certamen, ya presentó oficialmente su nuevo emblema a través de las redes sociales institucionales. Nacional, también de Uruguay y tricampeón continental, aparece en el material audiovisual difundido por la CONMEBOL, aunque todavía no realizó una presentación pública del diseño.
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