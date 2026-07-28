La Copa Libertadores renovó el histórico parche de campeón: cómo serán las nuevas insignias

Cada parche contará una historia diferente. El del Flu, por ejemplo, recordará la conquista de 2023, cuando derrotó a Boca en el estadio Maracaná para conseguir la primera Copa Libertadores de su historia. El Verdao, en tanto, exhibirá las temporadas 1999, 2020 y 2021, correspondientes a sus tres coronaciones continentales.

En el caso argentino, el Pincharrata será el único club que podrá lucir la nueva insignia durante esta instancia del torneo. El conjunto platense, que acumula cuatro títulos continentales, debutará con el parche en la serie frente a Universidad Católica de Chile, cuyo primer partido se disputará el 11 de agosto y la revancha tendrá lugar una semana después.

La renovación también alcanzará a instituciones que no continúan en competencia o que directamente no participan de la edición 2026. El Xeneize, máximo ganador argentino junto a Independiente, ya tiene diseñado su parche personalizado con los tradicionales colores azul y amarillo y los años de sus seis conquistas grabados junto al trofeo. Sin embargo, no podrá estrenarlo este año debido a que quedó eliminado durante la fase de grupos.

Algo similar ocurre con otros campeones históricos. Peñarol, que suma cinco Libertadores y continúa siendo uno de los clubes más exitosos del certamen, ya presentó oficialmente su nuevo emblema a través de las redes sociales institucionales. Nacional, también de Uruguay y tricampeón continental, aparece en el material audiovisual difundido por la CONMEBOL, aunque todavía no realizó una presentación pública del diseño.