Vozinha, el héroe de Cabo Verde en el Mundial, tiene nuevo destino: atajará en Colo Colo
A sus 40 años, el experimentado guardameta tendrá una nueva aventura en el fútbol sudamericano.
El mercado de pases sudamericano sumó una de esas historias que parecen guionadas. Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se transformó en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, continuará su carrera en Colo Colo, uno de los clubes más importantes de Chile.
El experimentado futbolista alcanzó un acuerdo con la institución chilena y viajará para realizarse los estudios médicos correspondientes antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del “Cacique”. La llegada del arquero caboverdiano generó una enorme expectativa entre los hinchas, que se ilusionan con contar bajo los tres palos con un futbolista que tuvo actuaciones memorables durante la Copa del Mundo.
Vozinha fue una de las figuras de Cabo Verde en el torneo y se ganó el reconocimiento internacional luego de sus intervenciones frente a grandes selecciones. Su desempeño ante Argentina, en el duelo de octavos de final, quedó grabado por sus atajadas y por la resistencia que mostró ante una de las potencias del fútbol mundial.
Con 40 años, el arquero afrontará un nuevo desafío en su carrera y aportará al conjunto chileno una dosis de experiencia, recorrido internacional y ese aplomo competitivo que suele aparecer en los momentos de mayor exigencia.
Desde Colo Colo destacaron la jerarquía del refuerzo y esperan que pueda transformarse en una pieza gravitante dentro del equipo. La contratación también tiene un condimento especial: llega con el aura de haber sido uno de los nombres propios del Mundial y con una popularidad que trascendió las fronteras de Cabo Verde.
La historia de Vozinha suma así otro capítulo peculiar: después de convertirse en una figura mundial durante la máxima competencia del fútbol, el arquero buscará ahora conquistar a los fanáticos del Monumental de Santiago y defender uno de los arcos más emblemáticos de Sudamérica.
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