El insólito destino que podría tener Darío Benedetto tras irse libre de Newell's

Luego de rescindir su contrato con Newell’s hace muy poco tiempo, Darío Benedetto analiza su futuro futbolístico y una de las posibilidades más concretas está en el exterior. Según trascendió en las últimas horas, Everton de Viña del Mar, club que actualmente ocupa el puesto 13° en el campeonato chileno, se interesó en contar con el ex delantero de Boca.