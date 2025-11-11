El insólito destino que podría tener Darío Benedetto tras irse libre de Newell's
El delantero rescindió con su anterior equipo y analiza ofertas. Everton de Viña del Mar aparece como posible destino, mientras Almirante Brown se aleja de la pelea.
Luego de rescindir su contrato con Newell’s hace muy poco tiempo, Darío Benedetto analiza su futuro futbolístico y una de las posibilidades más concretas está en el exterior. Según trascendió en las últimas horas, Everton de Viña del Mar, club que actualmente ocupa el puesto 13° en el campeonato chileno, se interesó en contar con el ex delantero de Boca.
De concretarse la operación, el “Pipa” volvería a emigrar al extranjero, tal como lo hizo en sus últimas etapas en Querétaro (México) y Olimpia (Paraguay). En caso de llegar a Chile, Benedetto intentará recuperar su nivel y cortar una extensa racha sin goles, que ya lleva casi dos años.
Almirante Brown, una chance que pierde fuerza para Darío Benedetto
En paralelo a las versiones que lo acercaban al fútbol chileno, Benedetto también fue vinculado con Almirante Brown, equipo que compite en la Primera Nacional. Sin embargo, fuentes cercanas al club descartaron por el momento una negociación concreta, por lo que las chances de que vista la camiseta de La Fragata parecen mínimas.
El atacante, de 34 años, prioriza mantenerse en una liga competitiva y con posibilidades de continuidad, algo que podría encontrar en el fútbol trasandino si se confirma la oferta. Las próximas horas serán claves para saber la decisión que tome el futbolista de cara al futuro cercano.
La extensa sequía goleadora de Benedetto
La falta de gol es el gran desafío del exjugador de la Selección Argentina, que acumula una racha negativa desde hace casi dos temporadas. Su último tanto oficial fue el 5 de febrero de 2024, cuando convirtió en la victoria de Boca por 2-0 ante Tigre en Victoria.
Desde entonces, Benedetto no logró marcar en los distintos equipos por los que pasó, lo que contrasta con los años en los que fue considerado uno de los delanteros más temidos del fútbol argentino. En caso de sumarse a Everton, el Pipa buscará reencontrarse con el gol y reimpulsar su carrera profesional.
