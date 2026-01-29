El insólito momento en la TV de Portugal por el gol agónico del arquero del Benfica
El gol de Anatoli Trubin ante Real Madrid provocó gritos en el estudio y descolocó a un cardenal que hablaba en vivo.
La épica clasificación del Benfica a la siguiente fase de la Champions League tuvo un impacto que trascendió el campo de juego. El gol convertido en tiempo de descuento por el arquero Anatoli Trubin frente al Real Madrid no solo desató la locura en el estadio de Lisboa, sino que también provocó una situación insólita en la televisión de Portugal.
El momento ocurrió durante una transmisión en vivo del canal Now, donde el cardenal D. Américo Aguiar dialogaba sobre temas de actualidad junto al conductor Pedro Mourinho. En pleno intercambio, un grito ensordecedor de “¡Gol!” proveniente del estudio interrumpió la conversación y generó un visible sobresalto en el religioso.
Mientras Aguiar desarrollaba su opinión, el festejo espontáneo de productores y asistentes, que seguían el partido en otro monitor, se coló al aire. El cardenal frenó su exposición de inmediato, sorprendido por el alboroto. “Fue gol”, aclaró con ironía el conductor, ante una situación más que evidente.
“Solo fue un gol del Benfica, solo fue un gol del Benfica”, respondió Aguiar, resignado al clima futbolero que se apoderó del estudio. Luego, agregó: “Estando en una competición internacional, queremos que gane el Benfica y que gane Portugal”. El cierre fue aún más desopilante: “Bueno, estaba diciendo eso. No recuerdo cuál era la pregunta, pero decía…”. El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada europea.
El desenlace del partido fue tan increíble como decisivo. A los 97 minutos, Fredrik Aursnes lanzó un centro desde la derecha y Trubin apareció en el área rival para conectar de cabeza cerca del área chica y marcar el tanto que selló la clasificación del Benfica.
La anotación desató una celebración masiva en el estadio y llevó incluso al entrenador José Mourinho a sumarse a los festejos desde la zona cercana al banco de suplentes. Sin ese gol, el conjunto portugués habría quedado igualado en puntos y diferencia de gol con el Marsella, que lo superaba en tantos a favor (11 a 9).
Gracias a la conquista del arquero, Benfica avanzó en el segundo criterio de desempate y se quedó con la 24° colocación, el último lugar clasificatorio a los playoff de la Champions League. En la próxima instancia enfrentará a Real Madrid o Inter, que finalizaron 9° y 10° en la Fase Liga.
La palabra de Nicolás Otamendi luego de la clasificación del Benfica
Tras el partido, Nicolás Otamendi analizó lo ocurrido en ESPN: “En el minuto 90 ya teníamos la victoria hecha y, cuando nos avisan que necesitábamos un gol más, fue una locura. Fue algo impensado que venga Trubin al área y que cabeceara en la forma que cabeceó. Merecíamos una victoria así porque venimos de un mes complicado y difícil, pero estos partidos de Champions son diferentes, son lindos y la verdad que quedó reflejado que más allá del rival hicimos un buen partido”.
El defensor argentino también destacó la exigencia del rival: “Con el Real Madrid se requiere máxima concentración, tiene jugadores top en todas las líneas. Estoy muy feliz por eso”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario