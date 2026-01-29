El insólito momento en la TV de Portugal por el gol agónico del arquero del Benfica

La anotación desató una celebración masiva en el estadio y llevó incluso al entrenador José Mourinho a sumarse a los festejos desde la zona cercana al banco de suplentes. Sin ese gol, el conjunto portugués habría quedado igualado en puntos y diferencia de gol con el Marsella, que lo superaba en tantos a favor (11 a 9).

Gracias a la conquista del arquero, Benfica avanzó en el segundo criterio de desempate y se quedó con la 24° colocación, el último lugar clasificatorio a los playoff de la Champions League. En la próxima instancia enfrentará a Real Madrid o Inter, que finalizaron 9° y 10° en la Fase Liga.

La palabra de Nicolás Otamendi luego de la clasificación del Benfica

Tras el partido, Nicolás Otamendi analizó lo ocurrido en ESPN: “En el minuto 90 ya teníamos la victoria hecha y, cuando nos avisan que necesitábamos un gol más, fue una locura. Fue algo impensado que venga Trubin al área y que cabeceara en la forma que cabeceó. Merecíamos una victoria así porque venimos de un mes complicado y difícil, pero estos partidos de Champions son diferentes, son lindos y la verdad que quedó reflejado que más allá del rival hicimos un buen partido”.

El defensor argentino también destacó la exigencia del rival: “Con el Real Madrid se requiere máxima concentración, tiene jugadores top en todas las líneas. Estoy muy feliz por eso”.