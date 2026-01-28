Locura en Champions League: el gol agónico del arquero del Benfica contra el Real Madrid para avanzar de ronda
El conjunto de Mourinho se quedaba eliminado en fase de grupos y necesitaba un tanto, que llegó en el octavo minuto de tiempo recuperado.
La Champions League tuvo una jornada para el infarto este miércoles en que cerró al fase de grupos, y justo el último minuto fue el que quedará para la historia, por el gol agónico del arquero del Benfica, Anatoli Trubin, que no solo sentenció la victoria contra el Real Madrid sino que le valió la clasificación.
Mientras el "Merengue" necesitaba al menos un empate para meterse entre los mejores ocho y saltearse los 16vos de final, el conjunto luso que dirige el mítico José Mourinho necesitaba ganar por dos tantos de diferencia para no quedar eliminado en primera rueda.
Hacía los deberes el Benfica de los argentinos Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, pero el doblete de Kylian Mbappé complicaba la historia. Así, en el cierre y con el triunfo parcial 3-1 para los lusos, el arquero Trubin, de cabeza y en la última jugada, puso el 4-2 que sirvió para la agónica clasificación.
El nuevo formato del certamen determinó que los ocho mejores equipos accedieran de manera directa a los octavos de final, mientras que los ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto deberán afrontar una ronda extra de 16vos para meterse entre los 16 mejores del torneo.
Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City fueron los ocho clubes que finalizaron en los primeros puestos y aseguraron su lugar directo en los octavos de final de la Champions League. Estos equipos evitarán una ronda eliminatoria adicional y aguardarán rival, que saldrá de los cruces entre los clasificados a los 16vos.
En la instancia previa a los octavos aparecen varios pesos pesados del fútbol europeo. Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica lograron meterse en los 16vos de final. Todos ellos deberán superar una serie más para encontrarse con los equipos ya clasificados a octavos y seguir en carrera por el título.
