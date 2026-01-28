Locura en Champions League: el gol agónico del arquero del Benfica contra el Real Madrid para avanzar de ronda

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City fueron los ocho clubes que finalizaron en los primeros puestos y aseguraron su lugar directo en los octavos de final de la Champions League. Estos equipos evitarán una ronda eliminatoria adicional y aguardarán rival, que saldrá de los cruces entre los clasificados a los 16vos.

En la instancia previa a los octavos aparecen varios pesos pesados del fútbol europeo. Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica lograron meterse en los 16vos de final. Todos ellos deberán superar una serie más para encontrarse con los equipos ya clasificados a octavos y seguir en carrera por el título.