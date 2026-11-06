Unión vs. Vélez Sarsfield, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín" buscará una victoria en Santa Fe y necesitará que se den otros resultados para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Unión y Vélez Sarsfield se enfrentan este viernes, desde las 19:15, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de empatar 1-1 ante Newell's en Rosario, resultado que lo dejó en el décimo puesto, con 18 puntos, a dos unidades de Independiente, que ocupa la última posición de clasificación a los octavos de final. Por eso, Unión necesita conseguir una victoria en Santa Fe y esperar otros resultados para intentar meterse entre los ocho mejores de su grupo.
Por su parte, Vélez llega a este encuentro después de empatar 2-2 ante San Lorenzo en Liniers. El "Fortín", que tiene asegurada su participación en los octavos de final, buscará ganar en el 15 de Abril y esperar una derrota de Rosario Central ante Estudiantes de Río Cuarto para acercarse a la posibilidad de conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027, a través de la Tabla Anual.
Formaciones de Unión vs. Vélez Sarsfield por el Torneo Clausura - Zona A
- Unión: Matías Mansilla; Lucas Ayala, Juan Ludueña, Juan De Dios Pintado, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Horario y televisación
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Hora: 19:15.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
TV: ESPN Premium.
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