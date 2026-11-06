Unión vs. Vélez Sarsfield, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Vélez llega a este encuentro después de empatar 2-2 ante San Lorenzo en Liniers. El "Fortín", que tiene asegurada su participación en los octavos de final, buscará ganar en el 15 de Abril y esperar una derrota de Rosario Central ante Estudiantes de Río Cuarto para acercarse a la posibilidad de conseguir un lugar en la Copa Libertadores 2027, a través de la Tabla Anual.