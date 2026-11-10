Quién es el DT de Uruguay que se prepara para enfrentar a Argentina
El seleccionado nacional recibe a Uruguay este viernes, desde las 20, en La Bombonera.
La Selección Argentina recibe a Uruguay este viernes, desde las 20, en La Bombonera, en el marco del primer amistoso correspondiente a la última Fecha FIFA del año.
Del otro lado estará Diego Forlán, actual entrenador de la Selección uruguaya, quien asumió el cargo el pasado 6 de agosto y tuvo su primera experiencia al frente del combinado mayor durante la gira por Asia de septiembre y octubre.
El exdelantero afrontará así su segunda ventana internacional como director técnico de la "Celeste", que además de visitar a la Argentina se medirá con República Dominicana el martes 17 de noviembre.
La carrera de Forlán como entrenador
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió apostar por uno de los máximos referentes de su historia para iniciar una nueva etapa, tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026. Marcelo Bielsa dejó el cargo una vez finalizado su vínculo contractual y Forlán fue elegido para conducir tanto al seleccionado mayor como al Sub-20.
El exdelantero afronta su primera experiencia al frente de una selección nacional absoluta, aunque ya cuenta con antecedentes en el fútbol uruguayo. Su recorrido como director técnico comenzó en 2020, cuando asumió en Peñarol. Allí permaneció durante un período breve y dirigió 11 encuentros oficiales. Posteriormente, en 2021, estuvo al frente de Atenas de San Carlos, equipo de la Segunda División uruguaya, donde acumuló otros 12 partidos.
La carrera de Forlán en la Selección de Uruguay
Antes de iniciar su camino como entrenador, Forlán se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia de la "Celeste". Debutó con la selección mayor el 27 de marzo de 2002, en un amistoso frente a Arabia Saudita, y disputó 112 partidos internacionales, en los que convirtió 36 goles.
Durante su etapa como internacional participó en tres ediciones de la Copa del Mundo: Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su actuación más destacada llegó en el Mundial de 2010: fue una de las grandes figuras del torneo y recibió el Balón de Oro como mejor jugador de la competencia. Uruguay alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto, en una campaña que marcó a toda una generación.
Además, Forlán fue una pieza importante en la conquista de la Copa América 2011, disputada en Argentina. El seleccionado dirigido por Óscar Washington Tabárez se consagró campeón tras vencer 3-0 a Paraguay en la final, con dos goles de "Cachavacha".
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