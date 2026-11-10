Quién es el DT de Uruguay que se prepara para enfrentar a Argentina

La carrera de Forlán en la Selección de Uruguay

Antes de iniciar su camino como entrenador, Forlán se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia de la "Celeste". Debutó con la selección mayor el 27 de marzo de 2002, en un amistoso frente a Arabia Saudita, y disputó 112 partidos internacionales, en los que convirtió 36 goles.

Con la "Celeste", Forlán conquistó la Copa América 2011.

Durante su etapa como internacional participó en tres ediciones de la Copa del Mundo: Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su actuación más destacada llegó en el Mundial de 2010: fue una de las grandes figuras del torneo y recibió el Balón de Oro como mejor jugador de la competencia. Uruguay alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto, en una campaña que marcó a toda una generación.

Además, Forlán fue una pieza importante en la conquista de la Copa América 2011, disputada en Argentina. El seleccionado dirigido por Óscar Washington Tabárez se consagró campeón tras vencer 3-0 a Paraguay en la final, con dos goles de "Cachavacha".