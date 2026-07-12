El insólito picadito de los hijos de los jugadores con una botella que enterneció las redes

El video provocó una ola de comentarios en las redes, donde los usuarios destacaron la ternura del momento y la capacidad de los niños para abstraerse del contexto competitivo, convirtiendo una cancha mundialista en el escenario de un juego sin reglas ni premios, salvo el de compartir ese instante con sus padres . Más allá de los cantos en el vestuario y la euforia por el próximo desafío ante Inglaterra, la imagen de esos pequeños pateando una botella en el césped de Kansas City quedará como uno de los recuerdos más genuinos de esta noche de celebración.