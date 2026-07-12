El insólito picadito de los hijos de los jugadores con una botella que enterneció las redes
Mientras la Scaloneta celebraba el pase a semifinales, los hijos de los jugadores improvisaron un partido en la cancha con una botella vacía, desatando ternura en las redes
El triunfo argentino ante Suiza por 3 a 1 en Kansas City dejó una postal inesperada que nada tuvo que ver con los goles, las tácticas o los festejos en el vestuario. Mientras la atención se centraba en la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, las cámaras captaron una escena que terminó viralizándose por su espontaneidad: los hijos e hijas de varios futbolistas, una vez finalizado el partido, ingresaron al campo de juego y, en lugar de buscar una pelota, improvisaron un partido con una botella de agua vacía .
Los periodistas de TyC Sports registraron el momento y no ocultaron su sorpresa: "Acá se armó. Mirá, con una botella. Pero denle una pelota, tenemos 500. Me vuelvo loco. Están jugando con una botella de agua" . La imagen de los pequeños corriendo libres sobre el césped, ajenos a la presión mundialista, convirtió el estadio vacío en un improvisado patio de juegos.
En la escena se reconoció a Francesca, hija de Rodrigo De Paul, quien minutos antes había compartido con su padre un emotivo abrazo en la cancha . También participaron Giovanni, Victoria y el pequeño Lautaro, hijos de Leandro Paredes y su esposa Camila Galante, junto a Emilia, la hija de Giovani Lo Celso y la kinesióloga Magui Alcacer, nacida en España en diciembre de 2022 pero luciendo orgullosa la camiseta argentina con el dorsal 11 de su padre . Valentín y Mía, los hijos de Nicolás Otamendi, también se sumaron a la travesura .
El video provocó una ola de comentarios en las redes, donde los usuarios destacaron la ternura del momento y la capacidad de los niños para abstraerse del contexto competitivo, convirtiendo una cancha mundialista en el escenario de un juego sin reglas ni premios, salvo el de compartir ese instante con sus padres . Más allá de los cantos en el vestuario y la euforia por el próximo desafío ante Inglaterra, la imagen de esos pequeños pateando una botella en el césped de Kansas City quedará como uno de los recuerdos más genuinos de esta noche de celebración.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario