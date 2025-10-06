El integrante del CT de Marcelo Gallardo fue informado por Falcón Pérez: el motivo

Gallardo, crítico con el arbitraje en la derrota de River ante Rosario Central

En conferencia de prensa, el experimentado entrenador evitó profundizar en el episodio, pero cuestionó el arbitraje de Falcón Pérez y el manejo del sistema en general: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. El que habla es sancionado. Hay que adaptarse al sistema; muchos callan, algunos levantan la voz, pero esto está así”, expresó con tono crítico y con mucha bronca luego de la derrota de su equipo ante el Canalla.