El integrante del CT de Marcelo Gallardo fue informado por Falcón Pérez: el motivo
Hernán Buján, integrante del cuerpo técnico del Muñeco, fue informado por el árbitro tras una discusión en el entretiempo en Rosario.
River cayó 2-1 ante Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura, un resultado que complicó su situación en la tabla anual y dejó al equipo de Marcelo Gallardo en la tercera posición. Más allá del marcador, el partido tuvo un capítulo caliente en el entretiempo, protagonizado por Hernán Buján, ayudante del “Muñeco”.
Según el periodista Germán García Grova, Buján fue informado por el árbitro Yael Falcón Pérez luego de un encontronazo en los vestuarios. El asistente se acercó a reclamar por el arbitraje del primer tiempo, y la discusión terminó con un informe formal del cuerpo arbitral.
Posible sanción y descargo de River
El informe podría derivar en una sanción disciplinaria que impediría a Buján estar presente en el banco de suplentes frente a Sarmiento, el próximo compromiso del Millonario en el estadio Monumental. Durante la semana, River deberá presentar su descargo ante el tribunal correspondiente para intentar reducir la pena y permitir que el integrante del cuerpo técnico acompañe a Gallardo en un duelo clave, en el que el equipo buscará volver a la victoria.
Gallardo, crítico con el arbitraje en la derrota de River ante Rosario Central
En conferencia de prensa, el experimentado entrenador evitó profundizar en el episodio, pero cuestionó el arbitraje de Falcón Pérez y el manejo del sistema en general: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. El que habla es sancionado. Hay que adaptarse al sistema; muchos callan, algunos levantan la voz, pero esto está así”, expresó con tono crítico y con mucha bronca luego de la derrota de su equipo ante el Canalla.
El técnico de River sumó así un nuevo capítulo de tensión con el arbitraje argentino, en un contexto donde su equipo no puede encontrar el nivel deseado por todos los hinchas. Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores avanzó en la Copa Argentina pero el presente preocupa mucho puertas adentro.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario