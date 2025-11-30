El jugador de Boca que tiene una imponente cláusula y que será la primera baja en el 2026
El Xeneize analiza el futuro de su plantel y anticipa la salida de Agustín Martegani, mediocampista con una cláusula de 20 millones de dólares y sin continuidad.
Boca afronta la recta final del Torneo Clausura con la mira puesta en el duelo de este domingo ante Argentinos Juniors, por los cuartos de final, en La Bombonera desde las 18.30. El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de eliminar a Talleres y buscará avanzar a semifinales, donde podría cruzarse con Racing o Tigre.
Mientras tanto, la dirigencia también planifica el plantel para 2026. Uno de los temas a resolver será la continuidad de Úbeda tras el cierre de la competencia, pero ya hay movimientos en cuanto a salidas, y todo indica que Agustín Martegani será la primera baja confirmada.
El mediocampista llegó en 2024 de la mano de Diego Martínez y tuvo minutos en sus primeros meses. También fue tenido en cuenta por Fernando Gago cuando asumió, pero en 2025 su participación cayó abruptamente: apenas disputó dos encuentros en todo el año. Ni Miguel Ángel Russo ni Úbeda le dieron continuidad y, con ese panorama, su salida parece inevitable. Si bien todavía ningún club realizó consultas formales, se espera que el apellido de Martegani aparezca cuando se abra el mercado de pases.
Una cláusula millonaria que contrasta con el presente de Agustín Martegani
Cuando Boca lo contrató, a mediados de 2024, lo blindó con una cláusula de salida de 20 millones de dólares. Sin embargo, ese monto parece hoy inalcanzable para cualquier negociación, debido a la escasa actividad del jugador en el último tiempo.
Sus últimos dos partidos oficiales fueron a comienzos de 2025: uno por Copa Argentina frente a Argentino de Monte Maíz en enero y otro contra Aldosivi por el Torneo Apertura en febrero. Desde entonces, no volvió a sumar minutos y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico. Con este panorama, Martegani se encamina a ser la primera baja del Boca que ya diseña su futuro para 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario