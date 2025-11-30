El jugador de Boca que tiene una imponente cláusula y que será la primera baja en el 2026

El mediocampista llegó en 2024 de la mano de Diego Martínez y tuvo minutos en sus primeros meses. También fue tenido en cuenta por Fernando Gago cuando asumió, pero en 2025 su participación cayó abruptamente: apenas disputó dos encuentros en todo el año. Ni Miguel Ángel Russo ni Úbeda le dieron continuidad y, con ese panorama, su salida parece inevitable. Si bien todavía ningún club realizó consultas formales, se espera que el apellido de Martegani aparezca cuando se abra el mercado de pases.