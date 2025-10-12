De estrella en Argentina a empresario en Europa: de quién se trata
Aguerrido y de buen juego aéreo, supo defender la camiseta de grandes equipo de Francia. Conocé todos los detalles en la nota.
Sudamérica es uno de los terrenos más fértiles en cuanto a la formación de grandes estrellas. Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Pelé y Carlos Valderrama son algunas de las promesas que nacieron en el hemisferio sur del mundo. Todas ellas tenía un punto en común: triunfar dentro del verde césped.
En la actualidad, para lograr esto, muchos jugadores buscan nuevos horizontes para llegar la élite. Por este motivo, Europa se presenta como la opción ideal no solo para crecer profesionalmente, sino que también económicamente. Sin embargo, solo unos pocos logran llegar al viejo continente. Renato Civelli, aguerrido como pocos en la última línea, fue uno de ellos.
Renato Civelli y su paso por el fútbol
Civelli comenzó su formación en Estudiantes de Pehuajó, club de su pueblo natal. Pero el sur del Gran Buenos Aires lo acobijo cuando se sumó a las divisiones juveniles de Banfield. Debutó profesionalmente con el “Taladro” en 2003 a los 20 años y, tras dos temporadas, dio el salto al Olympique de Marsella.
Entre 2006 y 2015, Civelli alternó pasos por Argentina y Europa: jugó en Gimnasia de La Plata, volvió a Marsella, pasó por San Lorenzo, luego por el OGC Niza, tuvo un período en Turquía con Bursaspor y regresó a Francia para vestir la camiseta del Lille.
En 2017 volvió a Banfield con la intención de retirarse en su club de origen, aunque problemas económicos y contractuales lo llevaron a jugar en Huracán antes de colgar los botines en 2021, a los 38 años.
Su vida después del retiro
Tras colgar los botines, Civelli se alejó del fútbol y encontró tranquilidad en la vida fuera de las canchas. Inspirado por su experiencia en Francia, desde 2019 se dedica al negocio gastronómico junto a su hermano Luciano. En la actualidad, tiene seis locales de panadería y pastelería francesa de la franquicia Gontran Charrier.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario