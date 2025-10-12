De estrella en Argentina a empresario en Europa: de quién se trata

En 2017 volvió a Banfield con la intención de retirarse en su club de origen, aunque problemas económicos y contractuales lo llevaron a jugar en Huracán antes de colgar los botines en 2021, a los 38 años.

Su vida después del retiro

Civelli pasteleria.jpg Civelli, tras su retiro, se metió de lleno en el mundo de la gastronomía.

Tras colgar los botines, Civelli se alejó del fútbol y encontró tranquilidad en la vida fuera de las canchas. Inspirado por su experiencia en Francia, desde 2019 se dedica al negocio gastronómico junto a su hermano Luciano. En la actualidad, tiene seis locales de panadería y pastelería francesa de la franquicia Gontran Charrier.