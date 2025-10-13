De la gloria al anonimato: el campeón de la Premier League que cambió el fútbol por la albañilería

Ese éxito lo llevó al Chelsea, donde buscó consolidarse como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Aunque conquistó títulos, las lesiones y algunos conflictos personales frenaron su progreso, motivo por el cual terminó colgando los botines en 2022.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Drinkwater eligió alejarse por completo del mundo del fútbol y dedicarse a la albañilería. En redes sociales mostró con su nuevo trabajo en la construcción, una actividad que le permitió encontrar estabilidad y un estilo de vida mucho simple después de años bajo la presión del deporte profesional.