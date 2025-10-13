De la gloria al anonimato: el campeón de la Premier League que cambió el fútbol por la albañilería
Multicampeón en Inglaterra, este exjugador cambió los botines por las herramientas de la construcción. Los detalles en la nota.
Danny Drinkwater pasó de tocar la gloria con el Leicester City, equipo con el que rompió todos los pronósticos y conquistó la Premier League en 2016, a vivir de un rubro impensado para muchos. Este giro radical le permite llevar un estilo de vida tranquilo.
Tras años en la élite del fútbol inglés y un paso por el Chelsea, el mediocampista decidió dar un giro inesperado a su vida: dejar las canchas para dedicarse a la albañilería, un oficio que, además, lo mantiene lejos del foco mediático.
Danny Drinkwater y su paso por el fútbol
Nacido en Manchester, se formó en las divisiones juveniles del United, donde empezó a destacar como una de las grandes promesas del fútbol inglés. Sin embargo, el salto al primer equipo nunca llegó, y tras varias cesiones en clubes del ascenso inglés, encontró su lugar en el Leicester en 2012.
Con los “Foxes”, Drinkwater fue una pieza clave en el ascenso a la Premier League y, pocos años después, en la gesta más sorprendente del fútbol: el título de 2016. Su sociedad con Kanté y la conexión con James Vardy marcaron una época.
Ese éxito lo llevó al Chelsea, donde buscó consolidarse como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Aunque conquistó títulos, las lesiones y algunos conflictos personales frenaron su progreso, motivo por el cual terminó colgando los botines en 2022.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Drinkwater eligió alejarse por completo del mundo del fútbol y dedicarse a la albañilería. En redes sociales mostró con su nuevo trabajo en la construcción, una actividad que le permitió encontrar estabilidad y un estilo de vida mucho simple después de años bajo la presión del deporte profesional.
