El jugador que terminó siendo una promesa de un gigante europeo: de quién se trata
Campeón de la Libertadores y máxima promesa del fútbol colombiano, su carrera fue de mayor a menor. Los detalles en la nota.
Las luces, aplausos y elogios pueden ser el desencadenante de una estrepitosa caída. Muchas veces, los grandes talentos no logran asentarse en la élite del fútbol por los halagos desmedidos, causándoles grandes problemas de estabilidad y regularidad. Esto sucedió con Marlos Moreno, una de las grandes promesas del fútbol colombiano.
Moreno irrumpió en la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional, mostrando un nivel superlativo que no solo le permitió alzarse con el título, sino que también la abrió las puertas de los mejores equipos del mundo. El Manchester City fue quien lo compró, pero no consolidarse en Europa.
Marlos Moreno y su paso por el fútbol
Moreno inició su carrera en las divisiones juveniles de Atlético Nacional, siendo parte del primer equipo desde muy joven. Hizo sus primeras apariciones oficiales en la Copa Colombia frente a Águilas Doradas y Jaguares de Córdoba, aunque su talento le permitió debutar en la Liga con Pasto.
En 2016, formó parte del plantel que se consagró campeón de la Copa Libertadores, participando en varios encuentros. Gracias a su desempeño, el Manchester City lo compró en la segunda mitad de ese año, dando el salto al fútbol europeo.
Ese mismo año, y luego de mostrar un nivel deslumbrante, José Pekerman, entrenador de la selección colombiana, lo citó para las Eliminatorias con apenas 19 años.
Sin poder asentarse en el City, fue cedido a distintos clubes, incluyendo el Deportivo La Coruña. En total, pasó por 11 clubes de ocho países diferentes sin afianzarse como la estrella que se esperaba.
Su vida en la actualidad
En 2024, a los 27 años, firmó con el CD Tenerife de la Segunda División española, evidenciando como su trayectoria no logró adaptarse a las grandes ligas.
