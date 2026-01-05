El jugador de Independiente que no se presentó a entrenar y presiona para ser vendido
El extremo Javier Ruíz no se presentó a entrenar en Independiente y generó un fuerte conflicto. Deudas, reclamos salariales y presión para salir a préstamo marcan su futuro.
El inicio de la pretemporada 2026 transcurría con normalidad en Independiente hasta que este lunes estalló una situación inesperada. Javier Ruíz, uno de los jugadores que había regresado al club por expreso pedido del entrenador Gustavo Quinteros, no se presentó a la práctica y encendió las alarmas en el predio de Villa Domínico.
La ausencia del futbolista fue sin aviso previo ni autorización, lo que generó malestar en el cuerpo técnico y en la dirigencia del “Rojo”, que rápidamente comenzó a buscar explicaciones ante un escenario que abrió un interrogante sobre su continuidad.
Desde el entorno de Javier Ruíz sostienen que Independiente mantiene deudas con el jugador y que, incluso, en el último cobro habría percibido un salario menor al que le correspondía. Según esa versión, la situación económica sería el principal motivo del faltazo al entrenamiento.
Además, remarcaron que intentaron acercarse a Barracas Central para facilitar contactos con clubes del exterior, con la intención de que el extremo pudiera recibir ofertas. Sin embargo, al no pertenecer actualmente a esa institución, no estarían habilitados para gestionar ese tipo de negociaciones.
Javier Ruíz no se presentó a entrenar y presiona para ser vendido a México
En contrapartida, desde Independiente aseguran que el entorno del futbolista no responde a los llamados y que la ausencia formaría parte de una estrategia para forzar una salida a préstamo. En ese contexto, trascendió el interés de clubes de México y de Uruguay, donde Peñarol aparece como uno de los equipos interesados para poder contar con el futbolista que viene de demostrar un gran año dentro del fútbol argentino y siendo una de las grandes figuras de Barracas.
Ante este panorama, la dirigencia del club de Avellaneda se mantiene firme y sostiene que el futbolista debe continuar en la institución y cumplir con el contrato vigente, mientras el conflicto suma tensión en el arranque de la temporada que está lejos de ser la deseada.
