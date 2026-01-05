El jugador de Independiente que no se presentó a entrenar y presiona para ser vendido

image

Javier Ruíz no se presentó a entrenar y presiona para ser vendido a México

En contrapartida, desde Independiente aseguran que el entorno del futbolista no responde a los llamados y que la ausencia formaría parte de una estrategia para forzar una salida a préstamo. En ese contexto, trascendió el interés de clubes de México y de Uruguay, donde Peñarol aparece como uno de los equipos interesados para poder contar con el futbolista que viene de demostrar un gran año dentro del fútbol argentino y siendo una de las grandes figuras de Barracas.