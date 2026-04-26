Sin Magis TV: cómo ver EN VIVO a Franco Colapinto en el Road Show por internet

Gracias a la alianza entre ESPN, Disney+ y Mercado Libre (main sponsor), el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires promete ser una experiencia digital y presencial sin precedentes.

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El mega evento, que volverá a posicionar a Buenos Aires en el mapa global de la Fórmula 1 tras 14 años de ausencia, será transmitido oficialmente a través de las pantallas de ESPN y Disney+ Plan Premium. El mail sponsor es Mercado Libre.