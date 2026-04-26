Sin Magis TV: cómo ver EN VIVO a Franco Colapinto en el Road Show por internet
Franco Colapinto participa este domingo del Road Show en Buenos Aires. Se puede ver libre y en vivo por el celular.
Tras 14 años de espera, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a latir al ritmo de la máxima categoría. El histórico "Road Show Buenos Aires 2026", que tendrá a Franco Colapinto como protagonista absoluto, será transmitido en exclusiva por las pantallas de ESPN y a través del Plan Premium de Disney+.
El evento transformará la zona de Palermo en un circuito callejero de 2 kilómetros donde el talento argentino acelerará un monoplaza E20 de 2012 con motor Renault V8.
La transmisión oficial permitirá vivir la adrenalina del motor V8 desde cualquier dispositivo. La cobertura incluirá:
-
Análisis experto: Toda la experiencia del equipo de ESPN siguiendo la performance de Colapinto.
Streaming en vivo: Acceso total mediante Disney+ para quienes prefieran la flexibilidad del Plan Premium.
Mano a mano: Una entrevista imperdible a cargo de Juan Fossaroli, donde Franco contará sus sensaciones antes de salir a pista.
Horarios de transmisión del evento de Franco Colapinto
El despliegue de actividades en la Avenida del Libertador y Sarmiento comenzará temprano y contará con shows de primer nivel:
-
11:25 hs: Entrevista exclusiva con Franco Colapinto.
11:50 hs: Set musical de Soledad Pastorutti.
12:45 hs: Primer contacto con la pista (Safety Car - Run I).
13:55 hs: Show en vivo de Luck Ra.
14:30 hs y 15:15 hs: Salidas a pista y demostraciones de velocidad (Run II y III).
15:55 hs: El cierre con el tradicional Truck Tour por el trazado.
Además de la acción en pista, quienes asistan al predio podrán disfrutar de un Fan Zone con activaciones de marcas y una exclusiva propuesta gastronómica de Salt (con opciones para veganos, vegetarianos y celíacos).
Gracias a la alianza entre ESPN, Disney+ y Mercado Libre (main sponsor), el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires promete ser una experiencia digital y presencial sin precedentes.
Cómo ver en vivo el Road Show de Franco Colapinto
El mega evento, que volverá a posicionar a Buenos Aires en el mapa global de la Fórmula 1 tras 14 años de ausencia, será transmitido oficialmente a través de las pantallas de ESPN y Disney+ Plan Premium. El mail sponsor es Mercado Libre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario