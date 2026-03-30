El jugador que empezó en River y la rompió en Europa, pero se terminó retirando: quién es

El fútbol argentino fue, es y será cuna de cracks, y uno de los casos más emblemáticos es el de Juan “el Rayo” Menseguez. De un despliegue enorme y una habilidad única en el uno contra uno, se consagró campeón con River y San Lorenzo de la mano de Ramón Díaz. Su explosión en el ámbito local lo puso rápidamente en el radar internacional.