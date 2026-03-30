El jugador que empezó en River y la rompió en Europa, pero se terminó retirando: quién es
Campeón con el "Millonario" y San Lorenzo de la mano de Ramón Díaz, se radicó en la Costa Atlántica luego de colgar los botines. De quién se trata.
El fútbol argentino fue, es y será cuna de cracks, y uno de los casos más emblemáticos es el de Juan “el Rayo” Menseguez. De un despliegue enorme y una habilidad única en el uno contra uno, se consagró campeón con River y San Lorenzo de la mano de Ramón Díaz. Su explosión en el ámbito local lo puso rápidamente en el radar internacional.
Luego, su gran rendimiento le permitió dar el salto a Europa, donde jugó en ligas como la alemana y la inglesa. Tras su retiro, Menseguez decidió cambiar de rumbo y se radicó en la Costa Atlántica, apostando por una vida más tranquila lejos de las presiones y exigencias del fútbol.
Juan Carlos "El Rayo" Menseguez y su paso por el fútbol
Menseguez se formó como un extremo veloz y desequilibrante, características que lo llevaron a destacarse en inferiores y dar el salto a River. Su proyección también lo puso en el radar de las selecciones juveniles, donde sumó rodaje internacional y terminó de consolidarse como una promesa del fútbol argentino.
Su primera experiencia en Europa llegó con el Wolfsburgo de Alemania, aunque no logró afianzarse por las exigencias físicas y el proceso de adaptación. De regreso en Argentina, encontró en el "Ciclón" el lugar ideal para relanzar su carrera: fue pieza importante del equipo campeón en 2007 y recuperó su mejor nivel.
Ese resurgir le abrió otra puerta en el exterior, esta vez en Inglaterra con el West Bromwich Albion. Luego decidió volver al país, tuvo un segundo paso por el "Millonario" y continuó su recorrido en Argentinos Juniors y Aldosivi, donde puso punto final a su carrera profesional en 2016.
Su vida después del retiro
Después de retirarse, Menseguez probó seguir ligado al fútbol desde el rol de entrenador, pero esa etapa fue breve y no llegó a afirmarse. Con el tiempo, eligió alejarse por completo del mundo futbolístico y apostar por un cambio de vida, radicándose en Miramar en busca de tranquilidad luego de una intensa carrera en la élite del deporte.
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