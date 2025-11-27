Se retiró Jorge Carranza, el jugador más longevo del fútbol argentino
El capitán de Aldosivi se despidió del fútbol profesional tras asegurar la permanencia del club. Compartió cancha con su hijo en sus últimos partidos.
Jorge Carranza se retiró del profesionalismo después de hacer historia con Aldosivi y de convertirse en récord en el fútbol argentino.
“Llegó ese momento. Ese maldito momento, como dice la canción. Ese instante que quienes nos dedicamos a esto desearíamos que nunca llegase. Elijo despedirme de esta manera: feliz y orgulloso de la carrera que logré construir”, dijo Carranza en un comunicado con el corazón en la mano que subió a su cuenta de instagram.
En junio de este año, Carranza había superado el récord de longevidad de Hugo Orlando Gatti y con 44 años y 23 días se convirtió en el jugador de más edad en disputar un partido oficial en la Primera División.
Surgió en Instituto, donde debutó en el año 2003 y disputó 233 partidos, y en total jugó en 12 equipos: Rivadavia de Lincoln (12), Godoy Cruz (37), Atlético de Rafaela (8), Ferro (38), O'Higgins de Chile (66), Colón (3), Olimpo (9), San Martín de Tucumán (17), Correcaminos de México (6) y Aldosivi (66), pero su relación con la Gloria comenzó a gestarse en aquel ascenso del año 2004, cuando fue suplente, pero tuvo revancha en 2022 cuando se transformó en una de las figuras del plantel. Hoy describe a Instituto como "su gran amor en este plano".
El nacido en Jesús María llegó a Aldosivi en 2024 para consagrarse campeón de la Primera Nacional y convertirse en arquero titular durante el regreso del Tiburón a Primera División. Jugó su último partido el 15 de noviembre en el triunfo por 4-2 sobre San Martín de San Juan, el día que el Tiburón logró la permanencia en Primera División y dejó entonces establecido el récord en 44 años, 6 meses y 8 días. De esta manera, se despide de las canchas siendo una pieza clave del equipo de Guillermo Farré tras defender el arco del equipo marplatense en 66 partidos.
El mensaje de despedida de Jorge Carranza
"Llegó ese momento. Ese “maldito momento”, como dice la canción. Ese instante que quienes nos dedicamos a esto desearíamos que nunca llegase. Elijo despedirme de esta manera: feliz y orgulloso de la carrera que logré construir.
Gracias Instituto Atlético Central Córdoba, mi gran amor en este plano. Gracias por formarme; hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos .
Gracias a cada una de las personas que se cruzaron en este camino: a cada club que confió en mí para representarlo, a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, periodistas... en fin, a todos en el medio. Pero, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, que acompañan incondicionalmente a sus equipos. ¡Gracias por tanto cariño!
Gracias Hermano, por insistir. Fuiste el disparador de este gran amor por la pelota. Gracias Hijo por entenderlo todo y perdón por las veces que no estuve. Gracias a mi Familia y amigos por acompañarme incondicionalmente.
Sé que voy a extrañar con locura todo esto. Lo viví con inmensa pasión, lo di todo, y poco puedo reprocharme. Fui inmensamente feliz jugando. Para cerrar: gracias Tiburón Ocuparán un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos. Fue un hermoso Camino".
El agradecimiento de Aldosivi para Jorge Carranza
"Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional.
Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido. No solo cuidaste el arco también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club.
Fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría . Guiaste a todo un equipo hacia la gloria.
¡Gracias, Capitán! Aldosivi siempre será tu casa".
