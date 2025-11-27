Se retiró Jorge Carranza, el jugador más longevo del fútbol argentino

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Carranza (@jorgecarranza18)

El nacido en Jesús María llegó a Aldosivi en 2024 para consagrarse campeón de la Primera Nacional y convertirse en arquero titular durante el regreso del Tiburón a Primera División. Jugó su último partido el 15 de noviembre en el triunfo por 4-2 sobre San Martín de San Juan, el día que el Tiburón logró la permanencia en Primera División y dejó entonces establecido el récord en 44 años, 6 meses y 8 días. De esta manera, se despide de las canchas siendo una pieza clave del equipo de Guillermo Farré tras defender el arco del equipo marplatense en 66 partidos.

El mensaje de despedida de Jorge Carranza

"Llegó ese momento. Ese “maldito momento”, como dice la canción. Ese instante que quienes nos dedicamos a esto desearíamos que nunca llegase. Elijo despedirme de esta manera: feliz y orgulloso de la carrera que logré construir.

Gracias Instituto Atlético Central Córdoba, mi gran amor en este plano. Gracias por formarme; hiciste de mí un luchador que sobrevivió veintitantos años en un juego de talentosos .

Gracias a cada una de las personas que se cruzaron en este camino: a cada club que confió en mí para representarlo, a todos mis compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, periodistas... en fin, a todos en el medio. Pero, por sobre todo, a ustedes, los hinchas, que acompañan incondicionalmente a sus equipos. ¡Gracias por tanto cariño!

Gracias Hermano, por insistir. Fuiste el disparador de este gran amor por la pelota. Gracias Hijo por entenderlo todo y perdón por las veces que no estuve. Gracias a mi Familia y amigos por acompañarme incondicionalmente.

Sé que voy a extrañar con locura todo esto. Lo viví con inmensa pasión, lo di todo, y poco puedo reprocharme. Fui inmensamente feliz jugando. Para cerrar: gracias Tiburón Ocuparán un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos. Fue un hermoso Camino".

El agradecimiento de Aldosivi para Jorge Carranza

"Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional.

Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido. No solo cuidaste el arco también defendiste los colores, la identidad y el orgullo de nuestro club.

Fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría . Guiaste a todo un equipo hacia la gloria.

¡Gracias, Capitán! Aldosivi siempre será tu casa".