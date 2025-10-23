Liga de Quito goleó a Palmeiras y acaricia la final de la Copa Libertadores
El conjunto ecuatoriano hizo valer su localía ante el poderoso equipo brasileño y logró sacar ventaja en la ida ante el gran candidato al título continental.
El Estadio Rodrigo Paz Delgado fue escenario este jueves de un vibrante enfrentamiento por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Liga Deportiva Universitaria de Quito goleó por 3-0 a Palmeiras en un duelo que tuvo emociones fuertes. El equipo ecuatoriano llegó como la gran revelación del certamen, mientras que el Verdao, con su andar demoledor, sigue siendo considerado el principal aspirante a quedarse con la corona continental.
No obstante, este resultado deja a los ecuatorianos acariciando la gran final del torneo más importante del continente.
La goleada de Liga de Quito a Palmeiras
Cómo llegaron Liga de Quito y Palmeiras a este duelo
Liga, dirigida por Josep Alcácer, se convirtió en la sorpresa del torneo al eliminar consecutivamente a dos potencias brasileñas: dejó afuera a Botafogo, último campeón, con un global de 2-1 en octavos, y luego aplastó a San Pablo 3-0 en cuartos. Además, terminó primero en el Grupo C con 11 puntos, superando a Flamengo por diferencia de gol.
Del otro lado estará Palmeiras, el equipo más sólido de la competencia. Los dirigidos por Abel Ferreira ganaron nueve de los diez partidos que disputaron, con un nivel arrollador. El Verdao arrasó en la fase de grupos, goleó 4-0 a Universitario de Perú en la ida de octavos, empató la vuelta, y luego superó con autoridad a River Plate en los cuartos de final (2-1 y 3-1).
- Hora: 21:30.
- Estadio: Rodrigo Paz Delgado.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: Fox Sports.
