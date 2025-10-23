Liga de Quito goleó a Palmeiras y acaricia la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito vs. Palmeiras: resultado en vivo

Cómo llegaron Liga de Quito y Palmeiras a este duelo

Liga, dirigida por Josep Alcácer, se convirtió en la sorpresa del torneo al eliminar consecutivamente a dos potencias brasileñas: dejó afuera a Botafogo, último campeón, con un global de 2-1 en octavos, y luego aplastó a San Pablo 3-0 en cuartos. Además, terminó primero en el Grupo C con 11 puntos, superando a Flamengo por diferencia de gol.

Del otro lado estará Palmeiras, el equipo más sólido de la competencia. Los dirigidos por Abel Ferreira ganaron nueve de los diez partidos que disputaron, con un nivel arrollador. El Verdao arrasó en la fase de grupos, goleó 4-0 a Universitario de Perú en la ida de octavos, empató la vuelta, y luego superó con autoridad a River Plate en los cuartos de final (2-1 y 3-1).

Liga de Quito vs. Palmeiras: formaciones

Liga de Quito vs. Palmeiras: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Rodrigo Paz Delgado. Árbitro: Facundo Tello.

Facundo Tello. VAR: Héctor Paletta.

Héctor Paletta. TV: Fox Sports.