El emotivo reencuentro de Ulises Ortegoza con un fanático de Boca con el que jugaba al baby
El volante de Talleres se cruzó con un viejo amigo antes del duelo ante el Xeneize y protagonizaron un abrazo que emocionó a todos. El video se volvió viral en la previa del 2-0 xeneize.
El duelo entre Boca y Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 dejó una de las escenas más conmovedoras de la jornada futbolera. En la previa del encuentro, que luego terminaría con victoria 2-0 del Xeneize gracias a un doblete de Miguel Merentiel, Ulises Ortegoza protagonizó un momento inesperado y profundamente emotivo al reencontrarse con un amigo de la infancia.
Mientras los jugadores del equipo cordobés realizaban la entrada en calor en el césped de La Bombonera, un hincha del Xeneize que se encontraba en la popular baja empezó a llamarlo insistentemente. Cuando Ortegoza levantó la cabeza y lo reconoció, caminó hacia el sector. Del otro lado del alambrado lo esperaba un viejo compañero del baby fútbol, quien no pudo contener las lágrimas al verlo convertido en futbolista profesional.
El saludo, registrado por las cámaras y rápidamente viralizado en redes sociales, mostró un momento sincero, cargado de nostalgia. El fanático, evidentemente emocionado, le expresó palabras de cariño, mientras Ortegoza, sorprendido y sonriendo, le agradeció el gesto y recordó los momentos dónde se enfrentaron en el "baby fútbol".
En las redes, la escena generó miles de comentarios. Muchos celebraron el accionar del volante de Talleres, pero algunos usuarios también interpretaron el llanto del hincha desde otro lugar: la emoción por ver a su amigo cumplir un sueño que él mismo alguna vez tuvo y no pudo alcanzar.
Ya en lo estrictamente deportivo, Boca se impuso con claridad 2-0, con un Merentiel intratable, y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Argentinos Juniors nuevamente en La Bombonera. Talleres, por su parte, quedó eliminado de la competencia, pero Ortegoza se llevó de la noche una postal imborrable: la de un reencuentro que emocionó a todos los hinchas del fútbol en general.
