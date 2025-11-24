El emotivo reencuentro de Ulises Ortegoza con un fanático de Boca con el que jugaba al baby

Ya en lo estrictamente deportivo, Boca se impuso con claridad 2-0, con un Merentiel intratable, y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Argentinos Juniors nuevamente en La Bombonera. Talleres, por su parte, quedó eliminado de la competencia, pero Ortegoza se llevó de la noche una postal imborrable: la de un reencuentro que emocionó a todos los hinchas del fútbol en general.