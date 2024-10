El jugador uruguayo de Boca que hoy atiende una agencia de lotería

Richard Tavares y su paso por el fútbol

TAVARES 2.jpg Tavares tuvo una destacada carrera en el fútbol mexicano.

Edunio Tavares, exdefensor uruguayo, inició su carrera profesional en 1983 con All Boys. En 1984, jugó para Racing de Córdoba, pero su deseo de vivir en Buenos Aires lo llevó a Sportivo Italiano, donde destacó en la máxima categoría. Su rendimiento llamó la atención de dos grandes clubes argentinos: Independiente y Boca Juniors. Tavares eligió al “Xeneize”, considerando que sería una mejor trampolín para su carrera internacional.

A pesar de su fortaleza como marcador central y buen juego aéreo, su tiempo en Boca no fue sencillo. El técnico Roberto Saporiti no lo tenía en cuenta, lo que lo llevó a estar nueve meses sin jugar. Sin embargo, se convirtió en un jugador querido por la hinchada por su compromiso y garra. Además, tiene un historial favorable contra River: no perder ningún Superclásico. Su etapa en Boca culminó en 1989, sumando 84 partidos y 3 goles.

Después de Boca, el exdefensor tuvo una extensa carrera en el fútbol mexicano, donde jugó durante diez años para Monterrey, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Aunque regresó brevemente a Argentina para jugar en Chaco For Ever y Quilmes, la diferencia salarial lo llevó a establecerse en México. Su carrera se vio afectada por una grave lesión en el tendón de Aquiles, que lo obligó a retirarse a los 36 años. Durante su tiempo en México, formó una amistad cercana con Diego Maradona, gracias a su conexión con Gabriela Villafañe, hermana de la pareja de Maradona.

Su vida después del retiro

TAVARES.jpg A los 60 años y alejado del fútbol, Tavares se dedica a la atención de una lotería.

A casi 60 años, Tavares dejó atrás su vida en el fútbol para dedicarse a los negocios. Tras regresar a Argentina luego de su tiempo en México, se radicó en La Paternal, donde gestiona una agencia de quiniela por las mañanas y trabaja en una casa de repuestos automovilísticos por las tardes.

Aunque su vida ha cambiado drásticamente desde su retiro, este exjugador Charrúa disfruta de la tranquilidad y el anonimato que le brinda su nueva rutina, sin deseos de regresar al fútbol. A pesar de haberse formado como director técnico, esa carrera no le apasionó, lo que lo llevó a alejarse definitivamente del ámbito deportivo.