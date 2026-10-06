El lado íntimo del adiós de Messi: la frase que resumió su despedida y el papel de su familia
El capitán de la Selección Argentina eligió cerrar su ciclo desde un lugar diferente al de 2016 y dejó un mensaje hacia quienes lo acompañaron durante toda su carrera.
El anuncio de Lionel Messi del final de su recorrido con la Selección Argentina tuvo un significado especial porque llegó después de una historia atravesada por triunfos, frustraciones, críticas y momentos inolvidables. El 31 de agosto de 2026, el capitán hizo pública una carta en sus canales oficiales y confirmó una decisión que durante años parecía inevitable, aunque siempre había quedado en un futuro lejano.
Hoy, a pocas horas de su despedida final de la Scaloneta en el estadio Monumental ante Benín, repasamos el trasfondo de su misiva. La forma elegida para comunicarlo también permitió observar una versión diferente del futbolista. Lejos de la bronca que había mostrado después de la derrota ante Chile en la final de la Copa América Centenario de 2016, esta vez habló desde la serenidad y con la sensación de haber cumplido todos los objetivos que alguna vez se había propuesto.
Una de las frases que mejor sintetizó ese estado de ánimo fue contundente: "Siento que me vacié, que no me guardé ni una sola gota de sudor ni de energía por esta camiseta". El concepto de haberse entregado por completo aparece como uno de los ejes centrales del mensaje de la Pulga.
"Me vacié": el significado de una frase
Su despedida no estuvo planteada como una renuncia producto del enojo o del cansancio, sino como la conclusión natural de un proceso que alcanzó su punto máximo con la conquista de los títulos más importantes. En ese sentido, el capitán escribió: "El fútbol me dio todo y yo le di todo al fútbol y a mi país. Dejar la Selección habiendo ganado todo lo que soñé me permite irme con el corazón en paz".
La diferencia respecto de aquel episodio de 2016 resulta evidente. En aquella oportunidad, el 10 había anunciado su renuncia inmediatamente después de una nueva frustración. Diez años más tarde, el escenario fue completamente distinto: Argentina había conquistado la Copa América, la Finalissima y el Mundial, mientras que el propio delantero había alcanzado el reconocimiento definitivo con la camiseta albiceleste.
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La nueva generación que queda en la Selección
Otro de los puntos destacados de la carta estuvo relacionado con el futuro del seleccionado. El capitán no solamente habló sobre su propia salida, sino que también puso el foco en los futbolistas que deberán continuar la historia de Argentina.
El capitán sostuvo que el equipo queda en "manos de una generación de chicos hambrientos y preparados para defender la historia". El mensaje funcionó así como una especie de traspaso simbólico de responsabilidades hacia los nuevos protagonistas de la Albiceleste.
Antonela Roccuzzo y sus hijos, protagonistas de la historia
Detrás de la extensa carrera de Messi también aparece una familia que atravesó cada una de sus etapas. Antonela Roccuzzo fue una presencia permanente durante los años más exigentes de su carrera y también durante el período de mayores celebraciones. Las críticas, las derrotas y las finales perdidas fueron parte de un camino en el que el entorno familiar tuvo un papel fundamental.
Con el paso del tiempo, además, Thiago, Mateo y Ciro comenzaron a vivir desde otra perspectiva los partidos de su padre con la Selección Argentina. Ese cambio quedó especialmente marcado durante la consagración en Qatar 2022. Sus hijos ya podían dimensionar lo que significaba aquel momento para Messi y para todo un país.
El propio capitán había explicado alguna vez: "Ver a mis hijos sufrir por las críticas cuando eran más chicos dolía mucho; verlos llorar de alegría en el césped de Lusail pagó cada segundo de sacrificio". La imagen familiar después de aquella final se transformó, de hecho, en una de las postales más representativas de la carrera de Messi con Argentina.
Jorge Messi y una dedicatoria especial
El vínculo con su padre también ocupó un lugar destacado dentro de esta historia: Jorge Messi, quien murió días después de la final del Mundial 2026, acompañó al futbolista desde sus primeros pasos, cuando aquel niño nacido en Rosario emprendió un camino que terminaría llevándolo hasta Barcelona y, posteriormente, a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.
En su mensaje de despedida, Messi le dedicó unas palabras especialmente emotivas: "A mi papá, que caminó al lado mío cuando las puertas se cerraban y me enseñó que la palabra empeñada con la bandera no se rompe jamás. Esto también es tuyo, viejo." La frase resume la dimensión familiar de un recorrido que excedió ampliamente lo deportivo.
Por eso, el adiós del capitán no representa únicamente el final de una etapa futbolística. También funciona como el cierre de una historia familiar construida durante más de dos décadas, desde los primeros viajes de un joven Messi hasta la imagen del campeón del mundo que finalmente pudo despedirse de la camiseta argentina con la tranquilidad de haberlo dado todo.
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