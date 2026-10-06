El lado íntimo del adiós de Messi: la frase que resumió su despedida y el papel de su familia

La nueva generación que queda en la Selección

Otro de los puntos destacados de la carta estuvo relacionado con el futuro del seleccionado. El capitán no solamente habló sobre su propia salida, sino que también puso el foco en los futbolistas que deberán continuar la historia de Argentina.

El capitán sostuvo que el equipo queda en "manos de una generación de chicos hambrientos y preparados para defender la historia". El mensaje funcionó así como una especie de traspaso simbólico de responsabilidades hacia los nuevos protagonistas de la Albiceleste.

Antonela Roccuzzo y sus hijos, protagonistas de la historia

Detrás de la extensa carrera de Messi también aparece una familia que atravesó cada una de sus etapas. Antonela Roccuzzo fue una presencia permanente durante los años más exigentes de su carrera y también durante el período de mayores celebraciones. Las críticas, las derrotas y las finales perdidas fueron parte de un camino en el que el entorno familiar tuvo un papel fundamental.

Con el paso del tiempo, además, Thiago, Mateo y Ciro comenzaron a vivir desde otra perspectiva los partidos de su padre con la Selección Argentina. Ese cambio quedó especialmente marcado durante la consagración en Qatar 2022. Sus hijos ya podían dimensionar lo que significaba aquel momento para Messi y para todo un país.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Ciro, Mateo y Thiago.

El propio capitán había explicado alguna vez: "Ver a mis hijos sufrir por las críticas cuando eran más chicos dolía mucho; verlos llorar de alegría en el césped de Lusail pagó cada segundo de sacrificio". La imagen familiar después de aquella final se transformó, de hecho, en una de las postales más representativas de la carrera de Messi con Argentina.

Jorge Messi y una dedicatoria especial

El vínculo con su padre también ocupó un lugar destacado dentro de esta historia: Jorge Messi, quien murió días después de la final del Mundial 2026, acompañó al futbolista desde sus primeros pasos, cuando aquel niño nacido en Rosario emprendió un camino que terminaría llevándolo hasta Barcelona y, posteriormente, a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Leo Messi (INSTAGRAM)

En su mensaje de despedida, Messi le dedicó unas palabras especialmente emotivas: "A mi papá, que caminó al lado mío cuando las puertas se cerraban y me enseñó que la palabra empeñada con la bandera no se rompe jamás. Esto también es tuyo, viejo." La frase resume la dimensión familiar de un recorrido que excedió ampliamente lo deportivo.

Por eso, el adiós del capitán no representa únicamente el final de una etapa futbolística. También funciona como el cierre de una historia familiar construida durante más de dos décadas, desde los primeros viajes de un joven Messi hasta la imagen del campeón del mundo que finalmente pudo despedirse de la camiseta argentina con la tranquilidad de haberlo dado todo.