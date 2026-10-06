Lionel Messi, una anomalía inigualable: todos sus récords con la Selección Argentina

En la Copa América, por su parte, sumó 14 goles en 39 presentaciones y alcanzó el récord de partidos disputados en la historia de la competencia. A esos registros se agrega su participación en la Finalissima, donde entregó dos asistencias.

Seis Mundiales y una trayectoria excepcional

La historia del capitán con Argentina también puede medirse a través de sus participaciones mundialistas. El delantero estuvo presente en seis ediciones de la Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Su producción goleadora fue creciendo en diferentes momentos de su carrera. En 2006 marcó un gol, mientras que en Sudáfrica 2010 no pudo convertir. Cuatro años después hizo cuatro tantos y fue elegido Balón de Oro pese al subcampeonato argentino.

En Rusia volvió a marcar una vez, mientras que Qatar representó uno de los capítulos más importantes de su historia: anotó siete goles y terminó levantando el trofeo, además de quedarse nuevamente con el Balón de Oro del Mundial. En 2026, según el registro presentado, llegó a ocho goles, cerrando así una participación mundialista extraordinaria.

Los compañeros que más aprovecharon sus asistencias

El impacto de Messi tampoco puede analizarse solamente desde sus goles. Sus 65 asistencias fueron repartidas entre 27 compañeros, una muestra de su capacidad para generar juego y convertir a otros futbolistas en protagonistas.

El principal receptor fue Lautaro Martínez, quien recibió diez pases gol del capitán. Detrás aparecen Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, con nueve asistencias cada uno. Más atrás quedaron Ángel Di María y Carlos Tévez, ambos con cuatro goles asistidos por Messi.

Todos los títulos que ganó con la Selección

El recorrido del capitán también estuvo acompañado por una colección de títulos que terminó de completar su historia con Argentina. El 10 conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, además de la Finalissima 2022.

En categorías juveniles también fue campeón del Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005 y consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. De esta manera, el ciclo de Lionel con la Argentina queda respaldado por una combinación prácticamente inigualable: récords individuales, títulos colectivos, goles, asistencias, longevidad y una presencia constante durante más de dos décadas.