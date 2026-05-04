Escándalo en Perú: Claudio Biaggio y un tenso cruce tras la derrota de su equipo
El entrenador argentino perdió la calma luego del partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano y fue a increpar a su colega en una escena que terminó con intervención policial.
El fútbol peruano fue escenario de un episodio cargado de tensión que tuvo como protagonista al argentino Claudio Biaggio. Tras la derrota 1-0 de Comerciantes Unidos frente a Cienciano, el entrenador no logró contener su enojo y fue directamente a buscar a su colega Horacio Melgarejo fuera del campo de juego, generando una situación que rápidamente escaló.
El primer momento de fricción se dio en la zona de vestuarios, donde integrantes del cuerpo técnico de Biaggio protagonizaron un cruce verbal con miembros del equipo rival. Aunque el ex entrenador de San Lorenzo se mantuvo inicialmente en un segundo plano, la situación no se disipó. Por el contrario, se trasladó a un espacio aún más delicado: el estacionamiento del estadio.
Allí, Biaggio fue directamente a encarar a Melgarejo, visiblemente alterado. Según trascendió, el detonante habría sido un gesto provocador del entrenador de Cienciano al retirarse del campo, lo que fue interpretado como una falta de respeto. La tensión creció rápidamente y el propio Biaggio incluso empujó a integrantes de su entorno que intentaban calmarlo.
En medio del conflicto, uno de sus asistentes expresó su indignación con una frase contundente: "Sale y dice 'así les quedó el ort...'. ¿Ese es el entrenador que ustedes tienen? Ustedes tienen una imagen. Cienciano es un club enorme, no merecen este tipo de mierda que tienen". Las palabras reflejaron el nivel de enojo que se vivía en ese momento.
La situación se tornó aún más grave y requirió la intervención de la policía, que actuó para separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Finalmente, Melgarejo logró retirarse del estadio en su vehículo, mientras el episodio dejaba una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico.
No es la primera vez en los últimos días que el entrenador de Cienciano queda en el centro de la polémica. Días atrás, tras una victoria por la Copa Sudamericana 2026, protagonizó un tenso intercambio con periodistas, a quienes cuestionó duramente. "¡Qué malos que son haciendo preguntas! Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente a nuestro plantel, sino a los empleados, al cocinero y a todos". Y sentenció: "Ustedes, los periodistas, como nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer".
El episodio reabre el debate sobre los límites dentro y fuera de la cancha, y deja expuesta una escena que excede lo deportivo y golpea la imagen del fútbol profesional.
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