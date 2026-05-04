Escándalo en Perú: Claudio Biaggio y un tenso cruce tras la derrota de su equipo

La situación se tornó aún más grave y requirió la intervención de la policía, que actuó para separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Finalmente, Melgarejo logró retirarse del estadio en su vehículo, mientras el episodio dejaba una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico.

pampa Biaggio melgarejo

No es la primera vez en los últimos días que el entrenador de Cienciano queda en el centro de la polémica. Días atrás, tras una victoria por la Copa Sudamericana 2026, protagonizó un tenso intercambio con periodistas, a quienes cuestionó duramente. "¡Qué malos que son haciendo preguntas! Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente a nuestro plantel, sino a los empleados, al cocinero y a todos". Y sentenció: "Ustedes, los periodistas, como nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer".

El episodio reabre el debate sobre los límites dentro y fuera de la cancha, y deja expuesta una escena que excede lo deportivo y golpea la imagen del fútbol profesional.