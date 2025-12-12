El Madre de Ciudades suma su décima final con recuerdos opuestos para Racing y Estudiantes

La elección del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero como sede de la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes volvió a abrir un debate que ya se volvió habitual en el fútbol argentino. Con capacidad para 30 mil espectadores y ubicado a más de mil kilómetros de los epicentros de ambos clubes, el moderno recinto santiagueño se ha transformado en un escenario recurrente para definiciones, aunque no exento de polémica por cuestiones logísticas que afectan a los hinchas y, en ocasiones, también a los propios planteles.