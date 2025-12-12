El Madre de Ciudades suma su décima final con recuerdos opuestos para Racing y Estudiantes
El estadio santiagueño vuelve a recibir un partido por un título, en un escenario marcado por la distancia, la capacidad hotelera limitada y antecedentes dispares para los finalistas.
La elección del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero como sede de la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes volvió a abrir un debate que ya se volvió habitual en el fútbol argentino. Con capacidad para 30 mil espectadores y ubicado a más de mil kilómetros de los epicentros de ambos clubes, el moderno recinto santiagueño se ha transformado en un escenario recurrente para definiciones, aunque no exento de polémica por cuestiones logísticas que afectan a los hinchas y, en ocasiones, también a los propios planteles.
Como ya ocurrió en otras ocasiones, surgieron críticas respecto de la infraestructura disponible en la capital provincial, especialmente en lo referido a la capacidad hotelera, que suele quedar rápidamente saturada ante la llegada de miles de simpatizantes. Para quienes viajen por tierra, la distancia representa otro obstáculo: el trayecto requiere al menos 12 horas de viaje, mientras que los pasajes aéreos se volvieron difíciles de conseguir debido a la elevada demanda y los costos crecientes.
A pesar de estos elementos, el estadio se mantuvo firme como sede confirmada, apoyado en su infraestructura moderna y en la experiencia adquirida desde su inauguración en marzo de 2021. El Madre de Ciudades se prepara así para recibir su décima final en menos de cinco años, un número significativo que refleja la confianza de la organización en su funcionamiento.
A pesar de las críticas y de las dificultades habituales que implica trasladar una final fuera de los grandes centros urbanos, el Madre de Ciudades se consolidó como sede predilecta para este tipo de eventos. La expectativa, como siempre, estará puesta en que el desarrollo del partido compense los inconvenientes logísticos y entregue un espectáculo acorde a la instancia.
Los antecedentes de Racing y Estudiantes en el Madre de Ciudades
Pero más allá de la logística, el estadio carga con recuerdos muy distintos para los protagonistas de este sábado. Racing vivió una de sus noches más duras allí mismo, cuando en 2021 cayó goleado por 5-0 frente a River en la Supercopa Argentina, precisamente en el partido inaugural del recinto. Esa derrota dejó una marca que todavía persiste en la memoria del club y que contrasta fuertemente con los recuerdos de Estudiantes.
El Pincha, por su parte, llega con experiencias positivas en el Madre de Ciudades, donde logró dos consagraciones durante 2024. Primero se impuso por penales ante Vélez en la final de la Copa de la Liga Profesional, y meses después volvió a festejar con un contundente 3-0 en el Trofeo de Campeones, otra vez ante el conjunto de Liniers. Ese doble festejo instaló al estadio santiagueño como un escenario favorable para el equipo platense, que ahora buscará extender esa buena relación en una nueva definición nacional.
Todas las finales del estadio Madre de Ciudades
4 de marzo de 2021
- Supercopa Argentina 2019
- River 5 - Racing 0
8 de diciembre de 2021
- Copa Argentina 2020/21
- Boca 0 (5) - Talleres 0 (4)
17 de diciembre de 2021
- Trofeo de Campeones 2021
- River 4 - Colón 0
1° de marzo de 2023
- Supercopa Argentina 2023
- Boca 3 - Patronato 0
16 de diciembre de 2023
- Copa LPF 2023
- Rosario Central 1 - Platense 0
22 de diciembre de 2023
- Trofeo de Campeones 2023
- River 2 - Rosario Central 0
5 de mayo de 2024
- Copa de la Liga Profesional 2024
- Estudiantes 1 (4) – 1 (3) Vélez
21 de diciembre de 2024
- Trofeo de Campeones 2024
- Vélez 0 - Estudiantes 3
1° de junio de 2025
- Torneo Apertura 2025
- Platense 1 - Huracán 0.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario