Racing vs. Estudiantes, por la final del Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

La Academia arriba a esta final impulsado por una campaña irregular en la fase regular, donde finalizó tercero en la Zona A con 25 puntos, pero con un rendimiento muy sólido cuando llegaron los cruces mano a mano. Bajo la conducción de Gustavo Costas, el conjunto de Avellaneda superó varias pruebas de alto voltaje: primero dejó en el camino a River por 3-2 en un duelo vibrante en los octavos; luego necesitó de la figura descollante de su arquero Facundo Cambeses para imponerse por penales ante Tigre; y en semifinales silenció La Bombonera con una victoria 1-0 frente a Boca, resultado que reafirmó su perfil competitivo en escenarios exigentes.