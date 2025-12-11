Racing abrirá el Cilindro para que miles de hinchas vivan la final del Clausura ante Estudiantes

La definición se jugará desde las 21.00 y el ingreso al Presidente Perón será gratuito para socios y no socios. El club aún ajusta detalles sobre los accesos y las ubicaciones, pero se espera una convocatoria multitudinaria. Las dificultades para trasladarse fueron determinantes. El calor extremo previsto para el fin de semana, la falta de hospedaje y la ausencia de vuelos disponibles colapsaron la provincia, que además aloja otros eventos como la FIH Pro League de Hockey.