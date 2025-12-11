Racing abrirá el Cilindro para que miles de hinchas vivan la final del Clausura ante Estudiantes
La Academia habilitará el Cilindro para proyectar la final del torneo ante el Pincha tras las dificultades para viajar a Santiago del Estero.
Racing y Estudiantes de La Plata disputarán este sábado la gran final del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Único Madre de Ciudades y, frente a la imposibilidad de miles de hinchas de viajar a Santiago del Estero, la dirigencia tomó una decisión clave: abrir el Cilindro para proyectar el partido en pantalla gigante.
La definición se jugará desde las 21.00 y el ingreso al Presidente Perón será gratuito para socios y no socios. El club aún ajusta detalles sobre los accesos y las ubicaciones, pero se espera una convocatoria multitudinaria. Las dificultades para trasladarse fueron determinantes. El calor extremo previsto para el fin de semana, la falta de hospedaje y la ausencia de vuelos disponibles colapsaron la provincia, que además aloja otros eventos como la FIH Pro League de Hockey.
Pese al complejo panorama, Racing agotó en solo 35 minutos las 15.000 entradas asignadas para la final de la competencia. La institución organizó siete vuelos chárter y cerca de 40 micros, pero la demanda fue muy superior y miles de simpatizantes quedaron sin posibilidades de viajar al último partido dónde se definirá un nuevo título dentro del fútbol argentino.
Ante este escenario, el club decidió repetir la iniciativa del 23 de noviembre, cuando abrió el Cilindro para la final de la Conmebol Sudamericana. Una vez más, Avellaneda se prepara para teñirse de celeste y blanco con música, banderas y familias que buscarán vivir un nuevo momento histórico y recordarlo para siempre.
La agenda del plantel de Racing y lo que viene
Mientras tanto, el equipo de Gustavo Costas viajará este viernes por la tarde rumbo a Santiago del Estero para quedar concentrado de cara al duelo decisivo. En caso de consagrarse campeón, Racing postergará el inicio de sus vacaciones, ya que el 20 de diciembre deberá disputar el Trofeo de Campeones ante Platense.
