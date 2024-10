El Maligno Torres apuntó contra el Gobierno por la falta de apoyo a los deportistas argentinos

Hasta agosto, Torres recibía una beca del ENARD de $524.329, basada en su potencial para alcanzar el podio olímpico. Sin embargo, tras su histórica victoria en París, su categoría debería haber cambiado a "Excelencia Olímpica", lo que implicaría un aumento en el financiamiento. A pesar de su hazaña, todavía está cobrando cerca de $700.000, un monto que no refleja el nivel de apoyo que debería recibir tras haber alcanzado el máximo logro deportivo.

"Mi sustento más importante son mis patrocinadores, lo privado. Eso es lo que me permite vivir. Con las becas solo sobrevives, y yo quiero más que eso. Quiero estar bien, lograr cosas, invertir y proyectar. No quiero solo sobrevivir", afirmó Torres, quien está decidido a seguir luchando por mejorar sus condiciones y las de sus compañeros deportistas.

Embed "Con Scioli no tuve la oportunidad de hablar y decirle que estoy desilusionado"



José 'Maligno' Torres le reclamó al Gobierno "apoyo, sustento y más inversión en el deporte" y sentenció: "Siempre necesitamos un poco más".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/UgBcWZKYit — Corta (@somoscorta) October 29, 2024

También contó que muchos deportistas argentinos que participaron en los Juegos, y otros que no lo hicieron pero sueñan con estar en Los Ángeles 2028, se pusieron en contacto con él, ya que actualmente goza de una situación de privilegio para poder comunicar la dura realidad que están viviendo.

Por eso, realizó un contundente pedido: "Me gustaría que a los deportistas se los apoyara un poco más, no con algo simbólico porque estamos llenos de cosas simbólicas que están todas ahí a un costado. Necesitamos sustento, ayuda, más inversión en el deporte. Ya lo hacen, ya estamos contentos, pero siempre hace falta un poco más. Eso es lo que estamos pidiendo. Hay muchos talentos nuevos que están ocultos y no se los puede apoyar".