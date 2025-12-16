La ilusión es total: Paulo Dybala pierde terreno en Roma y en Boca crece la expectativa

paulo dybala 1

Las declaraciones públicas de Leandro Paredes, quien expresó su deseo de verlo con la camiseta azul y oro, y las palabras recientes de Marcelo Delgado alimentaron la expectativa. “Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede”, afirmó el Chelo.

Está claro que cualquier intento por repatriar a Dybala dependerá en gran medida de la voluntad del propio jugador. El contrato que percibe en Europa está muy por encima de los estándares del fútbol argentino, por lo que un eventual regreso solo sería posible si el campeón del mundo prioriza lo emocional y el deseo de jugar en Boca por sobre lo económico. Mientras tanto, cada partido sin minutos en Roma renueva la ilusión en la Ribera.