La ilusión es total: Paulo Dybala pierde terreno en Roma y en Boca crece la expectativa
La Joya volvió a quedarse sin minutos, no hay señales de renovación contractual y el escenario empieza a alimentar la ilusión xeneize de cara al 2026.
El presente de Paulo Dybala en la Roma atraviesa un momento delicado y, a miles de kilómetros, en Boca comienzan a mirar la situación con atención e ilusión. El delantero cordobés volvió a ser suplente en el triunfo 1-0 ante Como y, por primera vez en esta racha, ni siquiera ingresó desde el banco de suplentes, una señal que profundiza las dudas sobre su lugar en el equipo y su futuro en el club italiano.
El encuentro disputado en el Estadio Olímpico marcó la cuarta suplencia consecutiva de la Joya. En los partidos anteriores había tenido algunos minutos, pero esta vez Gian Piero Gasperini decidió no utilizarlo. En la previa, el entrenador había dejado una frase que ya anticipaba cautela: “Veremos cómo está. Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda”.
Evidentemente, el DT consideró que Dybala no estaba en plenitud y optó por preservarlo por completo. Tras el partido, Gasperini volvió a referirse al atacante argentino con elogios, aunque sin demasiadas certezas. “Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario. Cuando está bien y juega, regatea y dispara, no hay nadie en Italia con su calidad. Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena”, declaró.
Sin embargo, en el contexto actual, esas palabras sonaron más formales que convincentes, sobre todo teniendo en cuenta el historial de lesiones que arrastra el futbolista. A esta situación deportiva se suma un factor clave: el contrato de Dybala entra en sus últimos seis meses y, por ahora, no existen señales concretas de una renovación.
En Italia, distintos medios aseguran que la postura de la Roma habría cambiado y que el club estaría dispuesto a dejarlo ir una vez finalizado su vínculo, cansado de la irregularidad física del jugador y de las ausencias prolongadas. Este escenario no pasa desapercibido en el club de la Ribera.
Las declaraciones públicas de Leandro Paredes, quien expresó su deseo de verlo con la camiseta azul y oro, y las palabras recientes de Marcelo Delgado alimentaron la expectativa. “Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026. Se evaluará y veremos qué sucede”, afirmó el Chelo.
Está claro que cualquier intento por repatriar a Dybala dependerá en gran medida de la voluntad del propio jugador. El contrato que percibe en Europa está muy por encima de los estándares del fútbol argentino, por lo que un eventual regreso solo sería posible si el campeón del mundo prioriza lo emocional y el deseo de jugar en Boca por sobre lo económico. Mientras tanto, cada partido sin minutos en Roma renueva la ilusión en la Ribera.
